Canal Sur: somos lo que somos

Teresa Rodríguez ha dicho que Canal Sur "es una rémora para el desarrollo andaluz, una losa que no nos merecemos" y que "en Andalucía nos vamos a convertir en algo casposo y gris, que no somos, por culpa de Canal Sur, es de juzgado de guardia". No soy un entusiasta de Canal Sur, como en muchos artículos he demostrado, ni de las restantes televisiones públicas (escandalosa la purga de RTVE y lo que han hecho con La noche en 24 horas). Pero tampoco es cuestión de confundir las cosas. Por persuasiva que fuera, que no lo es, y masiva la audiencia que tuviera, que no la tiene, es exagerado llamar a Canal Sur "una rémora para el desarrollo andaluz". Como ni RTVE en lo público y Cuatro, La Sexta o Telecinco en lo privado se pueden considerar rémoras para el desarrollo español, pese a lo que programan. Están superadas desde hace décadas las tesis apocalípticas sobre el poder de la televisión. Al depender de las audiencias -cosa que en España hacen también las cadenas públicas- son un espejo social. No necesariamente de lo mejor de la sociedad desde un punto de vista de educación y gusto, pero sí de las tendencias mayoritarias. El mando a distancia es una urna en la que se vota todos los días. Si GH Vip arrasa por la noche con 2.636.000 telespectadores y "Sálvame" por la tarde con 1.830.000 la responsabilidad es de quienes eligen la visión de estos programas. Después podemos hablar de déficit educativo, limitaciones culturales y lo que ustedes quieran. Y lo mismo sucede con las músicas y los vídeos más descargados, las películas más vistas o -aunque aquí la cosa mejora algo- los libros más vendidos.

Exagerando su poder de transformación la señora Rodríguez afirma que Canal Sur nos va "a convertir en algo casposo y gris, que no somos". Afortunadamente no puede hacerlo. Y desafortunadamente tampoco podría hacer lo contrario si su programación alcanzara las más altas calidades culturales, educativas y divulgativas. Es el espejo de lo que somos votando. Al ser una cadena pública la responsabilidad de sus líneas de programación recae ininterrumpidamente desde su creación sobre el PSOE, que gobierna nuestra autonomía desde 1979 hasta hoy. Por lo tanto Canal Sur es antes que nada un espejo del votante y del socialismo andaluz. Y en segundo lugar, aunque a cierta distancia por su irregular audiencia, del telespectador andaluz. Somos lo que hacemos... O dejamos hacer.