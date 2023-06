Hoy quiero hablarles de Teresa Fernández Reyes, que puso en marcha, hace ya casi 30 años, el Centro CADIS de Sevilla. Esta algecireña de padres gaditanos es actualmente un referente en el mundo de las Altas Capacidades. El centro que dirige se encarga de la evaluación, intervención y programas específicos de enriquecimiento de alumnos de alta capacidad intelectual, sobredotados y talentos. Teresa formó parte en su día del Comité de Expertos que puso en marcha el Plan de actuación para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales en Andalucía, publicado en BOJA en 2011. Apasionada y entusiasta, multiplica las horas del día para, además de atender su trabajo en el centro, dar charlas y cursos formativos en diferentes foros incluidos los centros educativos. Magnífica comunicadora, ha participado en eventos tantos nacionales como internacionales para hablar sobre las necesidades de estos niños y jóvenes que muchas veces pasan desapercibidos en un aula, más si son chicas, por parecer justo lo contrario a lo que en realidad son.

Su estrecha colaboración con la Universidad Pablo de Olavide la ha llevado a conseguir un logro que merece la pena que comentemos, la Cátedra de Altas Capacidades Cadis en dicha Universidad.

Esta cátedra, la primera en España, se ha firmado en Sevilla el pasado 5 de junio. Cuenta con un equipo gestor en el que intervienen los doctores Evaristo Barrera Algarín y Luis Sarasola Sánchez-Serrano, ambos de la citada universidad,y dos miembros del Centro CADIS, la propia Teresa y la doctora Carmen Carmona Huelva. Esta cátedra supone un hito nacional y un impulso académico original e innovador en el sistema universitario español al no existir otra de similares características. Los nuevos protocolos de detección de las altas capacidades han evidenciado la presencia de muchos de estos niños y niñas en el sistema educativo. De detectar 1.711 alumnos en el curso 2011-12 en Andalucía, se ha pasado a evaluar en el curso 2020-21 a 16.995. Aun así, queda mucho por hacer ya que el 89,4% de alumnos de alta capacidad intelectual no está identificado todavía, y por tanto, no recibe la repuesta educativa adecuada.

Alrededor de esta propuesta se reúne un equipo de prestigiosos profesionales y especialistas en la materia, tanto nacionales como internacionales, pertenecientes a diferentes sectores, instituciones y universidades. Los miembros del equipo de la cátedra proceden de España, Chile, México, Argentina, Colombia o Andorra y están vinculados a los sectores educativo, psicológico, social, psicopedagógio o sanitario, incluyendo además, al equipo profesionales expertos del Centro CADIS. Este grupo multidisciplinar será el encargado de conseguir los objetivos de investigación, difusión y transferencia de conocimientos de las altas capacidades a la sociedad.

Todo un logro para esta algecireña, antigua alumna de los colegios Inmaculada y María Auxiliadora, que ha convertido el mundo de la infancia y de los jóvenes en una parte muy importante de su vida.