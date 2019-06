Los Barrios 100x100, PP y Ciudadanos perfilan un pacto de investidura

El futuro gobierno de Los Barrios sigue pendiente de las conversaciones entre los partidos de la próxima Corporación a falta de cinco días para la sesión de investidura, este sábado. Los Barrios 100x100 y el Partido Popular negocian un pacto de investidura con Ciudadanos que está abierto a la posibilidad de ampliarse como pacto de gobierno tripartito para los próximos cuatro años.

Los Barrios 100x100 y el Partido Popular ya han alcanzado un acuerdo para, como mínimo, facilitar el acceso a la Alcaldía del candidato de la formación local, Miguel Alconchel. Ahora, estas dos formaciones negocian el apoyo de Ciudadanos para una investidura con mayoría absoluta e incluso con la opción de formar un gobierno entre los tres partidos. Tanto Miguel Alconchel como David Gil (PP), han asegurado este lunes no tener líneas rojas para negociar en aras a la estabilidad del municipio.

Pero Ciudadanos sí las tiene. La formación naranja ha condicionado su apoyo a estos otros dos partidos a la salida del todavía alcalde en funciones, Jorge Romero (número seis en la lista de 100x100), a una rebaja del coste político y a garantías de paz social con la plantilla municipal. El candidato de Ciudadanos, Pedro González, ha asegurado este lunes a Europa Sur que mantiene las tres premisas a la espera de una respuesta en los próximos días.

“Para gobernar Los Barrios hace falta estabilidad. Estamos trabajando actualmente en buscar una tercera fuerza. Tenemos la puerta abierta a todos los partidos. A todos, porque todos tienen llaves en otras administraciones”, ha asegurado Miguel Alconchel, quien confía en lograr la investidura el sábado. Para ello necesita once votos (mayoría absoluta) o que Ciudadanos se abstenga para superar en número a la suma de concejales de un hipotético acuerdo PSOE-Podemos (nueve).

Sobre las condiciones de Ciudadanos, Alconchel ha subrayado que "todo es negociable" porque ningún nombre está por encima de las formaciones políticas, pero también ha advertido que no está dispuesto a dar “un cheque en blanco”. Esto es, Los Barrios 100x100 estaría dispuesto a dejar salir a Jorge Romero pero no a cualquier precio. “Es una moneda muy cara. Creo que Jorge Romero ha sido el mejor alcalde de Los Barrios. Estamos evaluando todas las peticiones”, ha subrayado Alconchel, quien ha dejado claro que no dejaría marchar a Romero solo para la investidura. “Necesitamos estabilidad”, ha remachado.

Las opciones siguen abiertas. “Inicialmente estamos negociando la investidura, cerrando cabos. A partir de ahí, las puertas del gobierno local están abiertas para todos los grupos porque los ciudadanos mandaron un mensaje claro: quieren diálogo”, ha reflexionado Alconchel, quien se ha mostrado en plena sintonía con el Partido Popular. "Una vez que sepamos cuántos somos, hablaremos de gobernar", ha zanjado.

El candidato del PP ha ratificado su disposición a apoyar a Alconchel y también de gobernar, como sucedió en el mandato de 2011 a 2015. De 2015 a 2019 el acuerdo ha sido de gobernabilidad, sin concejalías. "La estabilidad del Ayuntamiento es algo que preocupa a los dos partidos. Los Barrios debe crecer y está dispuesto a colaborar", ha comentado Gil.

La formación popular ha comprometido, en caso de que se forme un gobierno liderado por Alconchel, el apoyo de la Junta para varios proyectos atascados en el municipio. Se trata del Plan General de Ordenación Urbanística, la rehabilitación de las 472 viviendas sociales, una mejora del recinto ferial y la construcción de un nuevo colegio e instituto en la localidad. "Hace ocho años ofrecimos el apoyo del Gobierno central con sus medidas económicas y también de la Diputación. Ahora, podemos comprometer a la Junta de Andalucía como entidad que tiene muchas de las competencias que repercuten en los ciudadanos y que se le escapan a los municipios", ha destacado el edil electo del PP.

Sobre la petición de Ciudadanos relativa a Romero, Gil ha dicho que se trata de una cuestión que debe analizar 100x100. "Los vecinos han decidido el escenario político que tenemos. Y los ciudadanos han votado a Jorge Romero. Es una decisión soberana", ha subrayado el representante del PP.