Ecologistas en Acción ha reiterado este viernes su preocupación por la falta de investigación del exceso de glisofato encontrado en embalse de Charco Redondo. El mensaje es una respuesta a las palabras de la alcaldesa accidental de Los Barrios, Sara Lobato, que negó la presencia de esta sustancia en el pantano.

Desde Ecologistas en Acción Cádiz defienden que las analíticas han sido realizadas por la anterior Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, durante los años 2017 y 2018 y fueron remitidas al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), que ha facilitado la información a Ecologistas en Acción. "Fueron analíticas con total fiabilidad, contrastadas en laboratorio homologado, que en ningún momento han sido desmentidas por contranálisis", se defienden desde la agrupación ecologista.El dato se remonta al 4 de enero de 2017, que dio una concentración de glifosato de 27,3 microgramos por litro (μg/l), cuando el valor límite es de 0,1 μg/l, que, según los ecologistas, determinan las directivas europeas de agua subterránea y de agua de boca. "De este dato tan alarmante no se informó a la población, ni se suspendió el consumo de agua potable en la comarca desde dicho embalse", denuncian.La alcaldesa accidental aseguró que fue un error y que este análisis fue “desmentido por varios contraanálisis que se efectuaron a raíz de tales resultados”. "Lo cierto es que el dato fue validado y remitido al MITECO. Lo que se hizo no fue un contraanálisis, que tiene que realizarse sobre la misma muestra por si había algún error analítico, sino una analítica de una nueva muestra tomada el 17 de enero, que dio un resultado inferior a 0,05 μg/l, dentro de los límites de seguridad", han señalado desde el organismo ecologista. Han añadido que hay otras analíticas que detectan glifosato, como la del 2 de mayo de 2017, con 0,086 μg/l, por lo que tampoco es cierta la afirmación de la alcaldesa de que “no hay restos de dicha sustancia en el pantano”.Ecologistas en Acción denuncia la falta de transparencia de la Junta de Andalucía. "No hizo públicos esos análisis, y no advirtió de la presencia puntual de glifosato en enero de 2017. Cabría preguntarse si ha habido más resultados anómalos en estos dos últimos años, de los que no tenemos analíticas, y los ocultaron. También hay que preguntarse por qué no se investigaron las causas de ese pico puntual de glifosato, que pudo ser debido a una limpieza de cubas de fumigación cerca del punto de muestro, pero que nunca los sabremos porque no se investigó", han señalado. El glifosato es un herbicida y, como tal, su uso está muy limitado y, por supuesto, controlado dentro del Parque Natural Los Alcornocales.

Ecologistas en Acción ha celebrado que en el resto de analíticas realizadas en 2017 y 2018 la concentración de glifosato esté en los niveles permitidos por la normativa. "Esperamos que en las analíticas de 2019 y 2020 sigan así. Esto no es óbice para que sigamos exigiendo que el herbicida conocido como glifosato debe dejar de utilizarse en toda la provincia de Cádiz por sus efectos nocivos sobre la salud de las personas, tal como lo demuestran infinidad de estudios y entidades científicas, incluida la Organización Mundial de la Salud, que lo ha catalogado como potencialmente cancerígeno", han concluido.