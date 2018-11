Franco expondrá la situación de La Línea al expresidente Zapatero

El alcalde de La Línea, Juan Franco, expondrá este lunes la situación socioeconómica de la ciudad al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero en una reunión programada en Madrid. Con esta cita, Franco continúa su periplo de encuentros con autoridades y personalidades de todos los niveles para divulgar la situación de la ciudad y los posibles efectos del Brexit que le han llevado ya a entrevistarse con representantes de la Unión Europea en Bruselas, del Gobierno central y autonómico (como Susana Díaz), la Diputación Provincial o la Mancomunidad, así como con colectivos empresariales, sociales y entidades de todo tipo como los defensores del pueblo estatal y regional.

“Vamos a llamar a todas las puertas que sean necesarias para difundir la situación de la ciudad y la necesidad de que se acometan inversiones y medidas para paliar los efectos del Brexit en La Línea. No me canso de decir que es el territorio más afectado”, apunta Franco. “De los cuatro expresidentes que están vivos, Rodríguez Zapatero fue el que estableció el marco de relaciones con Gibraltar que más favoreció a La Línea. Hubo fluidez en la frontera, se instaló el Cervantes en Gibraltar y se logró el uso conjunto del aeropuerto. Creemos que es una persona sensible a nuestras necesidades y que puede transmitirlo a otras personas con competencias. Sin entrar en otras políticas, fue un presidente que demostró sensibilidad hacia La Línea”, resume Franco.

El martes, dos cargos de Exteriores acudirán al Consejo Económico y Social de la comarca

La reunión con Rodríguez Zapatero se producirá la víspera de la celebración, en Algeciras, del Consejo Económico y Social de la Mancomunidad de Municipios donde está previsto que intervengan la directora general de Europa Occidental, Central y Sudeste de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Aurora Mejía, y el responsable de la Oficina de Asuntos de Gibraltar, Antonio García Ferrer. Ambos detallarán el estado de las negociaciones entre España y Reino Unido, así como los cinco protocolos relativos a Gibraltar.

“Cuando Borrell intervino por última vez para hablar del Brexit, el escenario que se trataba era todavía un tanto difuso y no aportó medidas concretas para el Campo de Gibraltar ni La Línea. Han pasado dos meses y espero que se haya avanzado algo”, apunta Franco. El alcalde reclamará saber el estado de la negociación y conocer detalles sobre las medidas especiales en materia de empleo que prepara el Ejecutivo. Al día siguiente, Mejía y García serán recibidos en La Línea y despacharán con el Grupo Transfronterizo y con las autoridades municipales linenses.