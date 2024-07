El mal estado de la A-405 condena a los vecinos de Jimena: "Esta carretera es tercermundista"

Jimena/Los vecinos de Jimena de la Frontera reclaman al unísono el arreglo integral de la carretera autonómica A-405, que conecta el municipio con el resto del Campo de Gibraltar, y de otras dos provinciales, la CA-8200 -que conduce hasta San Martín del Tesorillo- y la CA-8201 -hasta el puerto de Gáliz, en Jerez de la Frontera-. El estado de abandono en el que se encuentran las tres carreteras y la falta de compromiso por parte de las administraciones para acometer su arreglo han impulsado la formación de una plataforma ciudadana que reivindica que se atienda esta histórica demanda.

El colectivo, respaldado por todos los agentes sociales jimenatos y que cuenta, además, con el apoyo de alrededor del 80% de la población del municipio tras una recogida de firmas llevada al efecto en 2023, plantea movilizaciones y cortes de vías a partir del próximo mes de octubre si no perciben implicación directa por parte de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz, ambas con competencias en las citadas carreteras.

Juan José Gómez, presidente de la plataforma 'Por el arreglo de las carreteras de Jimena, Estación y San Pablo', cree que el abandono cada vez se acentúa más. "En los últimos años tan solo echan un parcheo y últimamente ni siquiera desbrozan los márgenes para prevenir incendios", subraya. Gómez manifiesta que entre las acciones que han llevado a cabo junto al Ayuntamiento figura la solicitud de una reunión con la delegada territorial de Fomento. A día de hoy no saben nada de esta petición. "Nos dan la callada por respuesta", lamentan los miembros de la directiva de la plataforma.

El alcalde de la localidad, Fran Gómez, sí ha tenido oportunidad de trasladar este problema en repetidas ocasiones a las administraciones andaluza y provincial y ha sido testigo de todas las promesas que se han hecho, todas en el aire. El regidor asegura que ya han agotado todos los recursos: "No hay compromiso pese a que el Gobierno ha destinado presupuesto de fondos europeos para proyectos autonómicos. Es el momento de asignar una partida para la mejora integral de estas carreteras".

Una de las salidas de Jimena por la carretera provincial CA-8201 / E.S.

La A-405 vertebra el término municipal

La carretera A-405 tiene una gran importancia ya que es el nexo entre la Bahía de Algeciras, y de todos los municipios campogibraltareños, con la Serranía de Ronda. En el caso de esta zona rural la relevancia es aún mayor ya que supone la principal vía de acceso a los tres núcleos de población de Jimena de la Frontera.

A la hora de transitar por la vía es necesario extremar la precaución aunque a veces no es suficiente y los vecinos afirman que el deterioro de la carretera a muchos les ha jugado una mala pasada. Recientemente se han registrado distintas salidas de la vía y se producen accidentes continuados, saldándose en el peor de los casos con víctimas mortales. "No hay que ir tan lejos, diariamente sufrimos los más de treinta kilómetros, por eso pedimos una carretera digna porque tenemos derecho a recorrer este tramo sin peligro", claman desde la plataforma, y añaden que poner carteles que alerten del peligro no es la solución.

Primer kilómetro de la CA-8201 en el término municipal de Jimena / E.S.

La carretera, el gran lastre para Jimena

La afluencia de coches en la A-405 es considerable, sobre todo a primera hora de la mañana, cuando se desplazan multitud de vecinos que desempeñan su trabajo en otras localidades. “La carretera es una feria cuando vamos a trabajar, además del fastidio que genera esto, los coches sufren mucho desgaste", señala el presidente de la plataforma.

Para Encarni Torres, secretaria del colectivo, esta situación es inadmisible y asevera que se siente una "ciudadana de segunda" por no contar con los mismos recursos que otros. "Los estudiantes de otras localidades que vienen al instituto de Jimena también asumen el peligro diariamente. Y todos los que tenemos que salir por necesidad, para hacer cosas de la vida cotidiana como acudir a una cita médica", destaca esta vecina.

El transporte sanitario es otro de los perjudicados en este asunto. "Cada vez que la ambulancia tiene que hacer un desplazamiento es un suplicio tanto para el conductor como para los pacientes", dice José Luis Sánchez, vocal de la plataforma, que apostilla que la última vez que realizaron actuaciones importantes en este trazado fue en 1975.

Un camión a su paso por la A-405 / Andrés Carrasco

El mal estado de las carreteras CA-8200 y CA-8201, claves para el sector agrícola tan presente en la zona, acrecenta esta protesta. Por estas dos vías provinciales se desplazan multitud de vehículos pesados que hacen el trayecto San Pablo de Buceite-San Martín del Tesorillo, y Jimena-Puerto de Gáliz, respectivamente.

Jimena tiene una de las producciones más destacadas de la provincia en materia agrícola, "estamos despuntando en este sector y el sector forestal también está muy arraigado, la pena es que hay empresas que se han retirado por una falta de vía de comunicación decente", explica Gómez. El regidor va más allá y asegura que "el deterioro de estas carreteras tiene secuestrado el desarrollo económico y empresarial del pueblo".

Además, el municipio cuenta con grandes atractivos en términos turísticos. No obstante, desde la plataforma apuntan que el sector también se ve afectado, puesto que establecimientos de hostelería y de alojamiento notan menos afluencia porque la carretera es un escollo para los visitantes.

El presidente y miembros de la plataforma junto al alcalde de Jimena / E.S.

Falta de vía cicloturista

La elevada presencia de ciclistas supone un problema añadido ya que, aunque está registrada como vía cicloturista, la carretera no dispone de arcén. Por tanto, es muy frecuente ver a un pelotón de ciclistas invadiendo esta calzada. "El carril bici es muy necesario ya que además de aliviar el tráfico, aumentaría la seguridad", comenta el presidente del colectivo.

El carril bici estaba contemplado en el proyecto de mejora de la A-405, redactado en 2011 con una inversión prevista de 36 millones de euros. De este modo, el recorrido llegaría hasta Jimena, pues finaliza en Castellar. "A lo largo de los años han añadido asfalto a tramos de la carretera en varias ocasiones, esto es contraproducente porque el arcén se reduce", indica Gómez.

Firme en mal estado en uno de los tramos de la A-405 a su paso por Jimena / E.S.

Una demanda histórica sin fin

La plataforma exige la ejecución del proyecto de mejora de la A-405, entre los términos de Castellar y Jimena (trazado entre los puntos kilométricos 41 y 20). El tramo comprendido entre el cruce con la carretera CA-8201 en Jimena y el núcleo de El Corchado, en San Pablo de Buceite, carece de proyecto (aproximadamente siete kilómetros entre los puntos kilométricos 20 y 12). "A pesar de que se trata precisamente del tramo que se encuentra en peores condiciones, con numerosas ondulaciones, grietas y mal estado del asfalto; por ello pedimos que se incluya en estos trabajos", recalca el presidente.

Son varios los tramos de la A-405 catalogados por la Dirección General de Tráfico (DGT) como puntos negros, entre ellos tres curvas peligrosas a la altura de Castellar, pendientes de rectificación. "Probablemente haya que realizar muchas más modificaciones al proyecto inicial por el paso de los años", asevera el alcalde.

Tramo de la A-405 entre Jimena y San Pablo / E.S.

Las promesas en torno a la mejora de la A-405 se extienden a lo largo de los últimos años. La última vez que se detallo fue entre las 112 medidas que planteó la Junta frente al Brexit, donde la Consejería de Fomento incluyó el proyecto de reforma de esta carretera.

Todos coinciden en que el mal estado de estas vías incide negativamente en el contexto social y económico del municipio. El deterioro de estas infraestructuras afecta a todos los niveles: laboral, sanitario, turístico y escolar. Por este motivo, todos los vecinos y los agentes sociales del municipio secundan esta protesta a la espera de presenciar un atisbo de compromiso para poner fin a lo que muchos definen como "un calvario".