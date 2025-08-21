Jimena de la Frontera pide la ayuda vecinal para crear una exposición permanente con fotos antiguas

Un burro en la calle Consuelo, en Jimena de la Frontera.

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera y la Junta Municipal de Distrito de San Pablo de Buceite han lanzado un llamamiento a la ciudadanía para recuperar y preservar la memoria visual del municipio. A través del Área de Turismo, ambas instituciones han puesto en marcha una iniciativa destinada a recopilar fotografías antiguas que retraten la vida de generaciones pasadas y que formarán parte de una exposición permanente en la Sala de Exposiciones del edificio El Silo.

La muestra busca reunir imágenes que reflejen paisajes, oficios, actividades cotidianas, festividades y escenas de convivencia comunitaria en los tres núcleos de población —Jimena, Estación de Jimena y San Pablo de Buceite— con el objetivo de construir un relato visual compartido que ponga en valor la historia y la cultura local.

“Cada fotografía aportada será una pieza fundamental en la construcción de la memoria colectiva de Jimena de la Frontera”, subrayan desde el Ayuntamiento, que anima a las familias a revisar sus álbumes y archivos personales.

Cómo participar

Las personas interesadas podrán prestar temporalmente sus imágenes antiguas para su digitalización y conservación. El Ayuntamiento garantiza la devolución de todas las fotografías en perfecto estado tras el registro.

La entrega puede realizarse en horario de 9:00 a 14:00, de lunes a viernes, en los siguientes puntos:

La Alcaldía del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera

La Oficina de la Junta Municipal de Distrito de San Pablo de Buceite

Para resolver dudas o solicitar más información, los vecinos pueden ponerse en contacto a través del teléfono 673 069 091 o mediante el correo electrónico turismo@jimenadelafrontera.es.

Con esta iniciativa, Jimena de la Frontera quiere dar forma a un archivo colectivo que trascienda lo individual y permita a futuras generaciones conocer y valorar el legado gráfico del municipio.