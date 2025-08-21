Adif construirá pasos soterrados y aéreos en Jimena tras años de reivindicaciones municipales

Tras cuatro años de intensas gestiones y numerosas reuniones iniciadas en 2020, el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ha conseguido que Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ponga en marcha la redacción de proyectos para la construcción de pasos soterrados y aéreos en diversos puntos de la línea de tren que atraviesa el término municipal.

La empresa pública ha contratado ya los servicios de ingeniería necesarios, cuyos técnicos se encuentran trabajando sobre el terreno y han establecido los contactos pertinentes con el consistorio jimenato para recabar toda la información necesaria para el desarrollo de los proyectos.

Nueve puntos del trazado serán modificados

Los trabajos contemplarán la modificación de nueve puntos del trazado ferroviario, una intervención que busca resolver los principales problemas de conectividad que sufre el municipio debido a la modernización de la infraestructura ferroviaria. Algunos de estos conflictos han llegado al extremo de provocar el corte físico de caminos tradicionales, aislando zonas del término municipal.

Según el Ayuntamiento de Jimena, el Consistorio ha trabajado "desde el primer momento en proponer alternativas viables" que minimizaran el impacto sobre la población local. Entre las soluciones planteadas destacan el soterramiento de determinados tramos y la construcción de pasos aéreos en puntos estratégicos, propuestas que Adif ha aceptado incorporar en la planificación inicial de los proyectos.

"Luchamos por los intereses de nuestro municipio", han declarado este jueves desde las redes sociales del Ayuntamiento, que ha mantenido una postura "firme y constante" en la defensa de las necesidades de conectividad de Jimena de la Frontera. Las gestiones municipales han incluido múltiples reuniones técnicas y la presentación de alternativas específicas para cada uno de los puntos conflictivos identificados.

El proceso, que se inició hace cuatro años, ha requerido de "una labor continuada de diálogo" entre la administración local y Adif para encontrar soluciones técnicamente viables y económicamente sostenibles que no comprometieran la funcionalidad del servicio ferroviario.

Pendiente la ejecución definitiva

Aunque el inicio de la redacción de proyectos representa un avance significativo en la resolución de esta problemática, desde el consistorio jimenato se mantiene la cautela. "Queda por ver que de forma definitiva se lleven a cabo todos los proyectos propuestos", han señalado las fuentes municipales, que seguirán "vigilantes" del desarrollo de todos los trabajos hasta su materialización final.

Esta actuación afecta a la histórica línea férrea Bobadilla-Algeciras, inaugurada en 1892 por la británica Algeciras-Gibraltar Railway Company, que conecta el Campo de Gibraltar con el interior andaluz siguiendo el valle del río Guadiaro.