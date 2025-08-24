Los ecologistas se movilizan contra la gran planta de baterías proyectada junto al Santuario de la Luz en Tarifa

Agaden–Ecologistas en Acción ha dado un paso al frente contra uno de los proyectos energéticos más ambiciosos en Andalucía. La asociación ha solicitado ser reconocida como parte interesada en el expediente de la planta de almacenamiento eléctrico ST Palmosilla, que la empresa Rolwind proyecta construir en Tarifa, y presentará alegaciones para tratar de frenar su instalación.

El motivo: el emplazamiento elegido, a escasos metros del Santuario de la Virgen de la Luz, un enclave histórico y espiritual para el Campo de Gibraltar, en pleno Valle de la Luz. Los ecologistas consideran que se trata de una “grave amenaza” para un espacio con valores naturales, culturales y sociales únicos.

La ubicación de la planta de almacenamiento de energía en Tarifa.

Un proyecto pionero y de gran tamaño

El plan, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 12 de agosto, contempla la construcción de una planta de almacenamiento de energía en baterías de ion-litio (BESS, por sus siglas en inglés). La instalación alcanzará una potencia de 200 megavatios y podrá almacenar más de 800 megavatios-hora de energía, suficiente para cubrir la demanda eléctrica de miles de hogares durante varias horas.

Se trata de una de las primeras plantas de este tipo en España y la de mayor envergadura autorizada hasta ahora por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Rolwind, promotora del proyecto, defiende que estas baterías son “una tecnología fundamental en el cambio hacia un sistema de energía sostenible”, ya que permiten guardar electricidad procedente de fuentes renovables como el viento o el sol y liberarla cuando sea necesario, garantizando estabilidad en la red.

La planta ocupará unas 5 hectáreas de superficie (equivalente a ocho campos de fútbol), en las que se levantarán 63 “islas energéticas” con 756 contenedores de baterías, además de transformadores, líneas de evacuación soterradas y una subestación eléctrica propia. Su vida útil está prevista en 20 años.

La voz crítica de los ecologistas

Pero para Agaden, el proyecto tiene un alto coste oculto. La asociación alerta de que no se están teniendo en cuenta los efectos acumulativos de este tipo de infraestructuras, ya que existen otros proyectos similares en tramitación en la comarca.

Los riesgos que enumeran son múltiples:

Impactos ambientales derivados de la minería de litio, níquel o cobalto necesarios para las baterías.

de litio, níquel o cobalto necesarios para las baterías. Consumo intensivo de recursos y ausencia de planes claros de reciclaje.

y ausencia de planes claros de reciclaje. Ruido constante de los sistemas de refrigeración, que podría afectar tanto a la población como a la fauna.

de los sistemas de refrigeración, que podría afectar tanto a la población como a la fauna. Residuos peligrosos y riesgo de incendios, de difícil extinción en este tipo de instalaciones.

Además, denuncian que la planta supone “un paso más en la industrialización del Valle de la Luz”, en una zona limítrofe con el Parque Natural de Los Alcornocales y con gran valor para las aves migratorias. En sus inmediaciones se ha documentado la presencia de especies amenazadas como el alimoche o el águila perdicera.

Representación del proyecto de almacenamiento en baterías ST Palmosilla de Rolwind. / Rolwind

Lo que piden los ecologistas

Agaden ha solicitado al Ayuntamiento de Tarifa y al Ministerio:

Ser reconocida como parte interesada en el procedimiento. Acceso completo a toda la documentación del expediente. Ser notificada de todas las resoluciones y actuaciones relacionadas.

La organización presentará alegaciones para que el Consistorio deniegue la licencia de obras y pedirá al Miteco que paralice el proyecto en esta ubicación. Reclaman que se estudien alternativas en zonas degradadas, lejos de enclaves naturales y patrimoniales, y que se someta el plan a un nuevo Estudio de Impacto Ambiental más riguroso.

Energía verde, pero ¿a qué precio?

“La transición energética no puede basarse en sustituir la dependencia fósil por una nueva dependencia minera y tecnológica”, advierten los ecologistas, que piden una planificación “seria y responsable” que no ponga en riesgo el futuro natural y social de Tarifa.

El Ayuntamiento, añaden, debe comprometerse con la defensa del Valle de la Luz y su tradición cultural, por encima de “intereses industriales” que amenazan su identidad.

La polémica está servida. Lo que para la empresa es un proyecto innovador y necesario para avanzar hacia un sistema eléctrico más sostenible, para los ecologistas es un símbolo de un modelo energético que sacrifica territorio y patrimonio a cambio de grandes instalaciones industriales.