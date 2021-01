El alarmante aumento de los casos de Covid-19 en Gibraltar en los últimos días se traducirá desde las 22:00 de hoy en un nuevo confinamiento en el Peñón. Gibraltar impone un toque de queda de 24 horas, una "orden de permanecer en casa" a sus ciudadanos, que solo podrán salir para trabajar, hacer ejercicio, comprar lo esencial en el Peñón y pasear con los niños, así como por razones médicas. Una decisión que se adopta cuando, según los datos del National Health Service (NHS) de Reino Unido se registra una tasa de incidencia a 14 días de más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, con más de 800 casos declarados en las últimas dos semanas. En este dato hay que tener en cuenta el elevado número de pruebas que ha estado realizando Gibraltar, 123.000 desde mayo para una población de 34.000 personas.

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha anunciado en una rueda de prensa este mediodía la declaración del Estado de Incidente Grave en Gibraltar. Un confinamiento con permiso "para hacer lo esencial", con disposiciones especiales para niños y personas con necesidades especiales, para las familias en las que los niños viven con uno de sus padres y el otro tiene derechos de residencia o de visita, la entrega de artículos de primera necesidad a parientes ancianos o vulnerables o para pasear a perros. "Pero no frivolidades", advierte Picardo.

El pasado 21 de diciembre, Gibraltar ya cerró los bares y los comercios no esenciales para hacer frente al aumento de casos y pidió a su población salir lo menos posible de sus domicilios. Pero la tasa de infección y transmisión en la comunidad es tan alta que "no podremos reducirla sin aplicar medidas más drásticas". Picardo también ha reconocido que "no ha ayudado, por supuesto, que mientras hemos tomado medidas para tener un efecto aquí, hemos visto a algunos residentes de Gibraltar decidir viajar a España", en referencia no a quienes tienen su segunda residencia, sino a "aquellos que van a España para hacer allí lo que no pueden hacer aquí debido a las restricciones diseñadas para evitar la propagación de la infección". "Por lo tanto, nos quedan muy pocas opciones ahora, si queremos cambiar la tendencia y frenar el aumento de nuevas infecciones", ha apostillado.

El virus se está propagando "más rápido de lo que podemos controlarlo", algo que ha obligado a abrir una segunda unidad de cuidados intensivos. Esto ha llevado a suspender las cirugías de día. Además, hay una gran presión sobre el personal del sistema sanitario "como resultado de las infecciones positivas entre ellos y gran número de su personal también en autoaislamiento".

El confinamiento será inicialmente por un período de 14 días, aunque Picardo ha pedido al Gabinete que acuerde que el confinamiento debe ser revisado cada 7 días. "No creo que debamos mantener un confinamiento que les prive de libertades civiles importantes ni un momento más de lo necesario", ha justificado.