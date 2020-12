Gibraltar cierra bares y restaurantes, obliga a usar la mascarilla en todos los espacios públicos e insta a los mayores de 70 años a permanecer aislados en sus casas, como si estuvieran confinados. El Gobierno del Peñón ha aprobado toda una batería de medidas restrictivas para hacer frente al fuerte crecimiento de casos de coronavirus registrado en los últimos días, un aumento "que se está convirtiendo claramente en exponencial" y que se suma ahora a la alerta creada tras comunicarse que se ha detectado al menos un caso de la nueva cepa en la Roca. Medidas que se suman al cierre anticipado de las escuelas y la prohibición de visitas en los centros de mayores.

El pasado 13 de diciembre había 37 casos activos de Covid-19 en el Peñón. El 16 eran 71. Y cinco días después, este lunes, se contabilizan 202 casos activos "y eso con la mitad de las pruebas que solemos hacer", ha explicado esta tarde el ministro principal, Fabián Picardo, en el Parlamento. Por ello, se han puesto en marcha nuevas restricciones.

Mascarillas

A partir de la medianoche de hoy, se deben usar mascarillas en todos los lugares públicos. Sólo estarán exentos los que tengan condiciones que lo requieran y cuando una persona se ejercite corriendo o en bicicleta, pero no cuando se ejercite caminando.

Bares y restaurantes

A partir de las 19:00 todos los establecimientos de restauración permanecerán cerrados, al menos hasta el lunes 11 de enero. Este período puede ser ampliado. Se harán excepciones para los servicios de comida para llevar y de entrega a domicilio.

Según ha explicado Picardo, el Gobierno financiará las pérdidas del sector de diferentes maneras para aquellos que hayan cumplido con todas las regulaciones de Covid. "Una vez más, también quiero dejar claro que aquellos que no han cumplido con todas las regulaciones de Covid no serán compensados", ha resaltado.

Comercio minorista

También se aplicarán restricciones a la entrada y circulación en todos los establecimientos de venta al por menor. "No vamos a cerrar los establecimientos minoristas no esenciales, pero vamos a poner en marcha los mismos sistemas que pusimos en marcha en abril cuando empezamos a salir del confinamiento", ha detallado el ministro principal. Habrá controles estrictos en los números de cada tienda, de higiene a la entrada y salida de las tiendas.

Gimnasios

Todos los gimnasios estarán cerrados a partir del martes, con la intención de reabrirlos lo antes posible. Todos los permisos para los deportes están cancelados, a partir del martes, incluido el nado del Oso Polar y cualquier otra actividad organizada.

Navidad

El Gobierno aconseja firmemente que sólo tres hogares se reúnan en Navidad en las casas. "Este es un firme consejo que insto a todos los miembros de nuestra Comunidad a seguir. No vamos a legislar para vigilar esto, no dejaremos que los oficiales de policía se pongan en la desagradable posición de tener que determinar cuántos hogares se mezclan. Pero los miembros de esta comunidad deben vigilar ellos mismos", ha expuesto Picardo.

Mayores de 70 años

El Gobierno de Gibraltar asegura que no va a confinar a los mayores como sí hizo en la primera oleada, pero "el consejo más fuerte del Gobierno, sin llegar a legislar, es que los mayores de 70 años deben actuar como si estuvieran legalmente confinados". "Nuestros mayores de 70 años deben quedarse en casa a menos que necesiten trasladarse para trabajar o para cualquier otra emergencia o necesidad. Les traeremos lo que necesiten, pero por favor, quédense en casa", ha instado el ministro principal. Incluso, ha pedido a los mayores que "no vayan a la casa de sus hijos para el almuerzo de Navidad. No vayan con sus parientes. Sé que esto es terrible, especialmente en Navidad, pero la alternativa es peor. Se está más solo en un ataúd".

Cultos religiosos

El Gobierno llanito está en conversaciones con los representantes de las distintas religiones para que se cancele el culto presencial, que se sustituirán por retransmisiones a través de la GBC.

Colegios

Es probable que las escuelas no vuelvan a abrir el jueves 7 de enero, pero quizá sí el lunes 11 de enero. No obstante, remarca el Gobierno de Gibraltar, "los padres deben estar preparados para realizar los preparativos ahora en caso de que no abran. Puede que tengamos que permanecer cerrados durante una semana o dos más". Se tomarán medidas para que los sistemas de enseñanza digital funcionen como hasta ahora durante el tiempo que sea necesario en las próximas semanas.

Lugares de trabajo

"Todas las personas que puedan deben empezar a trabajar a distancia a partir de mañana", ha pedido Fabián Picardo, que también ha señalado que "no debe haber socialización en los lugares de trabajo". El sector público adoptará esa postura con respecto a todos los servicios públicos. El ministro principal también ha pedido a los trabajadores que no hagan fiestas o comilonas este año en su lugar de trabajo. "Al hacerlo, podría estar creando un foco innecesario de infección y podría terminar siendo responsable del aumento de personas infectadas y de potenciales muertes", ha advertido.

Enlaces aéreos

En cuanto a los enlaces aéreos, "trabajaremos con el Departamento de Transporte del Reino Unido en la continuación de los enlaces aéreos con Gran Bretaña de una manera mutuamente acordada, segura y protegida que permita el movimiento de personas y bienes entre nosotros". Gibraltar requerirá a los que lleguen de Londres que muestren una prueba actual negativa de Covid tomada no más de tres días antes de su llegada o se dispondrá de la opción de hacer una prueba rápida en el aeropuerto.

Desplazamiento a España

El Gobierno de Gibraltar asegura que no impondrá restricciones para viajar a España, ya que "hay muchos de los nuestros que tienen sus casas o sus segundas casas en España". Pero el Gobierno español, recuerda, ha anunciado que sus medidas contra el virus incluirán la imposición de controles reforzados en la frontera entre Gibraltar y España.

Picardo ha hecho un llamamiento a sus ciudadanos, especialmente a los jóvenes, para que "no vayan a España a hacer las cosas que no pueden hacer aquí".

Sanidad

Para hacer frente a un posible crecimiento repentino del número de admisiones hospitalarias y para la seguridad de los pacientes y sanitarios, el Gobierno ha declarado un Incidente Grave en la GHA (Gibraltar Health Authority).

Esto significa que sólo se llevarán a cabo cirugías, intervenciones, investigaciones y citas ambulatorias prioritarias. Las cirugías y citas de rutina, una vez más, tendrán que ser pospuestas hasta que sea seguro que los pacientes vuelvan al hospital. Todos los permisos del personal de la GHA se cancelan y el personal es llamado activamente a trabajar o es reasignado a otros departamentos.

Gibraltar se prepara para la reapertura del hospital de campaña Nightingale.

También han quedado suspendidas las visitas a los hogares del ERS (Servicios de Atención a Mayores).