Picardo: "Si no hay acuerdo será duro, pero un tratado implicará una forma muy distinta de interactuar con la UE"

Gibraltar/Con o sin acuerdo, Fabian Picardo vislumbra un futuro distinto para Gibraltar con respecto a España y la Unión Europea. "Acabe como acabe la negociación, tendremos una forma muy distinta de interactuar con la UE. Si no hay acuerdo será duro. Un tratado también implicará que tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas. En el futuro tendremos una forma muy distinta de interactuar con la UE", manifestó el ministro principal del Peñón en su tradicional mensaje institucional de año nuevo.

Picardo aseguró que ve "muy cerca" un acuerdo para resolver la negociación, aunque insistió en que "nunca" cederá "en los principios fundamentales". El dirigente gibraltareño priorizó soluciones para proteger "la seguridad de Schengen y la integridad del mercado único" y avanzó que la entrada de un nuevo tratado conllevaría "nuevas disposiciones en materia de inmigración" y "la introducción de nuevas normas para la llegada de mercancías a Gibraltar y un impuesto sobre las ventas".

Picardo, en el mensaje difundido en la noche de este martes, destacó la vivienda como uno de los problemas principales y subrayó la necesidad de seguir construyendo "no solo viviendas asequibles".

El mensaje de año nuevo íntegro del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, dice así:

"Mis queridos compatriotas gibraltareños. Espero que hayan disfrutado de las fiestas de Navidad y Jánuca con sus familias. Pero sé que no todo el mundo ha tenido unas buenas fiestas en familia. Quienes tengan problemas físicos, emocionales o de otro tipo deben saber que el resto de la comunidad no se olvida de ustedes. Nuestra nación se define por la forma en que cuidamos de quienes tienen problemas. Es lo que nos hace ser quienes somos. Es lo que nos hace fuertes. Es lo que nos convierte en gibraltareños. Y en un mundo que ha visto tanta violencia, dolor y agitación en los últimos cinco años, es un privilegio ser gibraltareño o sencillamente residir en Gibraltar. De hecho, es curioso constatar que ya ha pasado el primer cuarto del siglo XXI. Durante más de la mitad de ese tiempo, he tenido el privilegio de ser su líder electo, ya que los partidos Socialista y Liberal han formado juntos sucesivos Gobiernos. Ha sido una época de cambios y desafíos. Una época de situaciones difíciles resueltas con trabajo duro. Una época de decisiones difíciles que se resolvieron tomando decisiones difíciles en interés de nuestro pueblo. Pero no todos los problemas están resueltos. Y en este mi último mandato como su ministro principal, estoy decidido a resolver las principales cuestiones pendientes que aún persisten. Para muchos gibraltareños, la vivienda es uno de esos problemas".

"Hemos resuelto el problema para muchos con las viviendas asequibles que ya hemos construido. Pero debemos construir más y no solo viviendas asequibles. Para ello, debemos abordar dos factores clave: determinar el terreno en el que se va a construir y la manera de financiar los proyectos. Hoy, con el fin de avanzar en el primero de estos factores, el Gobierno ha cerrado un acuerdo con la TNG Global Foundation para ganar terrenos en los que construir más viviendas asequibles. Esta recuperación estará dentro del puerto, frente a Harbour Views Promenade. Daré todos los detalles cuando se ultimen los acuerdos contractuales. Un aspecto importante de este acuerdo es que no exige que el Gobierno financie por adelantado el coste de la recuperación. Además, en los próximos meses espero poder hacer anuncios sobre las nuevas viviendas que se construirán allí y en otros emplazamientos bajo los planes del Gobierno. Entre ellas habrá viviendas de alquiler que se sumarán al parque de viviendas en alquiler del Gobierno. Pero también quiero dejar clara una cosa: a medida que crecemos, debemos definir claramente quién tiene derecho a las numerosas prestaciones que nuestra nación ofrece a sus ciudadanos. La vivienda, el acceso a los servicios de nuestra Autoridad Sanitaria y las becas para estudiantes son las principales prestaciones de las que disfrutamos en Gibraltar. Es hora de garantizar que nuestras normas estén claramente establecidas para que estas prestaciones se otorguen a nuestra gente y no a quienes quizás se trasladen aquí simplemente para beneficiarse de ellas. Por ello, en los próximos meses vamos a definir con mayor precisión los criterios de acceso a los servicios. Estoy seguro de que la comunidad en general apoyará esto para garantizar la sostenibilidad de estas prestaciones para nuestros hijos. Aún recuerdo, cuando era niño, la labor de la primera administración socialista, que incluyó las Sociedades Conjuntas [Joint Ventures] que transformaron nuestros sectores del agua y las telecomunicaciones".

"Esos acuerdos fueron esenciales para ayudarnos a suministrar los servicios públicos modernos de los que disfrutamos hoy. Me he alegrado mucho de ver cómo estas empresas han vuelto a estar totalmente bajo el control del Gobierno durante mi mandato como empresas eficientes y productivas. Porque, al colaborar con el sector privado, hemos obtenido mejores resultados del sector público para ustedes. Un enfoque que mantendremos cuando sea necesario en interés de todos. De modo que podamos continuar el progreso que Gibraltar ha realizado en el último cuarto de siglo. Este año verán más avances en el espacio digital. Pronto podrán utilizar su documento de identidad gibraltareño en su dispositivo móvil para identificarse en los servicios públicos. Esto ocurrirá en las áreas clave de interacción entre el ciudadano y el Gobierno. Porque queremos facilitar el acceso a los servicios a los que ustedes tienen derecho. La tecnología digital nos ayuda a conseguirlo. Pero también debemos tener cuidado con su efecto en los niños. Para ello, trabajaremos en la mejor manera de controlar el uso de los teléfonos móviles en las escuelas y el acceso de nuestros hijos más pequeños a las redes sociales y otros contenidos perjudiciales en línea. También trabajaremos para reducir el acceso de los jóvenes a sustancias nocivas como el tabaco y los vapeadores. Quiero asegurarme de que legislamos en ese ámbito en el primer semestre del año a más tardar. Porque nuestro papel como Gobierno no es socavar libertades, sino evitar daños a los más vulnerables de nuestra comunidad. Y nuestros jóvenes son un verdadero ejemplo para el mundo. El desarrollo del deporte y la cultura en nuestra comunidad en las últimas décadas ha sido notable".

"Con pocas excepciones, los jóvenes gibraltareños están alcanzando logros muy superiores a los que incluso mi generación podía aspirar después de que Partido Socialista Laborista de Gibraltar introdujera por primera vez las becas para todos en 1988. Me enorgullece ver llegar al deporte y la cultura, al mundo académico y a todos los campos a generaciones de gibraltareños que eclipsarán a todos los que hemos venido antes. A eso deberíamos aspirar todos. Este año acogeremos la Copa Mundial juvenil de netball, o balonred, en Gibraltar en septiembre. Ya tengo el trofeo aquí, en mi despacho, en el número 6 de Convent Place, listo para entregarlo a los ganadores. Sé que este año también apoyaremos a nuestros equipo juvenil Campions en su pugna por el trofeo".

"Pero, por supuesto, el mayor reto al que seguimos enfrentándonos es la finalización de la negociación sobre nuestra relación futura con la UE. El año pasado les dije en este discurso que las fases finales de cualquier negociación requieren paciencia y calma estoica. Esto sigue siendo así. Estoy tan impaciente como ustedes por lograr una resolución positiva. Sé lo importantes que son estos acuerdos para todos los sectores de Gibraltar. Sé lo urgente que es para algunos la fluidez prometida, sobre todo para los trabajadores transfronterizos residentes en el Campo de Gibraltar. Pero también sé que nunca cederé en los principios fundamentales que ustedes confiaron en mí para defender. Los fundamentos por los que nuestros padres y abuelos se sacrificaron tanto. Y los fundamentos cuya defensa motivaron que entrara en política. A medida que han ido avanzando las negociaciones, hemos progresado mucho. Estamos muy, muy cerca de un acuerdo. Pero algunos aspectos de esta negociación tienen una gran complejidad técnica".

"Hacerlo bien significa tomar las decisiones adecuadas en cada uno de esos aspectos técnicos. Y puede haber implicaciones para la soberanía en algunos detalles. Así que tenemos que asegurarnos de que nuestras propuestas protegen frente a todos los detalles allí donde surjan. Hemos propuesto soluciones que protegen la seguridad de Schengen y la integridad del mercado único. Nuestras propuestas también protegen nuestras posiciones fundamentales. Y si nuestras propuestas son aceptadas, podemos sellar un trato mañana. Pero incluso entonces, como nos ha recordado a todos el viceministro principal, acabe como acabe la negociación, en el futuro tendremos una forma muy distinta de interactuar con la UE. Si no hay acuerdo será duro. Pero sé que, por difícil que sea, una ausencia de acuerdo sería mejor para ustedes y para mí que un acuerdo que comprometa nuestros principios fundamentales. Un tratado también implicará que tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Implicará tener que incorporar partes de las normas europeas que nunca tuvimos que aplicar cuando éramos miembros de la UE, pero no de Schengen ni del mercado único. Supondrá la introducción de nuevas disposiciones en materia de inmigración que ofrezcan la máxima fluidez en la frontera. Supondrá la introducción de nuevas normas para la llegada de mercancías a Gibraltar y un impuesto sobre las ventas. Y accederemos a esos acuerdos si son la opción segura que necesitamos para proteger a nuestra gente y a nuestra nación. Pero solo en ese caso. Accederemos a esos acuerdos si redundan en beneficio de nuestras empresas y preservan nuestro modo de vida. Pero solo en ese caso. Porque cuando les digo cada año en el Día Nacional que no sacrificaré ni un átomo de nuestro aire, ni una gota de nuestra agua, ni un grano de nuestra tierra, lo digo en serio".

"Por eso, cuando otros hablan de que pueden lograr acuerdos mejores más rápidamente, sé que ustedes son conscientes de que no pueden estar sino estar mintiéndoles. Por eso, sé que querrán seguir permitiéndonos negociar, por mucho tiempo que eso lleve, para conseguir el acuerdo adecuado para Gibraltar. Por muy hartos que estemos tanto ustedes como yo, sé que no querrán que renunciemos a intentar negociar el acuerdo adecuado. Y que tampoco querrán que renunciemos a nada fundamental a cambio de conseguir un trato cualquiera. Es un reto que sigo afrontando con todo el entusiasmo de un padre que quiere dar lo mejor a sus hijos. Porque eso es lo que más me mueve ahora. Un Gibraltar preparado para emprender con éxito el viaje hacia el segundo cuarto del siglo XXI. Por mis hijos y por los suyos. Por nuestros hijos. Y así lo haré, cada día que siga siendo su líder, a pesar de la constante e incesante negatividad de las redes sociales. A pesar de una oposición poco constructiva. Porque en un mundo enormemente complejo, Gibraltar sigue prosperando. Nuestras vidas en Gibraltar siguen siendo bendecidas y prósperas. Y nuestros niños, nuestros ancianos y nuestras personas vulnerables están seguros y bien atendidos. Eso vale más que cualquier otra cosa. Y merece la pena luchar por ello. Así que, en nombre de Sebastian, Oliver, Valentina, Olivia, Anna y en el mío propio, os deseo a todos un 2025 muy saludable, feliz y próspero. Buena suerte a cada uno de ustedes en todo lo que se propongan este año. Gracias".