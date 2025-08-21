El programa que ha sido cancelado a escondidas en TVE y que llevaba en antena desde 1991

Parece increíble, pero es cierto. Repor ha sido cancelado de la programación después de 600 historias emitidas, que rebasan el millar si les sumamos las de su predecesor Línea 900 desde el año 1991.

Con este cierre injusto concluye una historia de 35 años del mejor reporterismo que se ha realizado en nuestro país, producido desde el centro de Sant Cugat del Vallés.

Lo peor de esta desaparición es que ni siquiera ha merecido un titular de prensa. No crean que van a leer esta noticia en ningún otro medio.

Por desgracia, para la mayoría de espectadores ni siquiera es relevante que Repor desaparezca de la noche a la mañana.

Ya comentamos desde esta columna que lo mejor que le podía pasar de cara a su supervivencia es que pasase desapercibido.

Lo logró acomodado en un rincón del Canal 24 Horas, sin molestar a nadie. Así ha podido navegar durante los últimos quince años para que los espectadores más curtidos pudiesen apreciar la calidad de sus productos.

La última entrega emitida estuvo dedicada a los mariscadores gallegos, y la penúltima, a narrar el peaje que ha tenido que pagar la ciudad de Málaga por la turistificación, con el episodio titulado El precio del éxito.

No se pierdan el antepenúltimo, Hostal, dulce hostal.

Nunca hubiésemos deseado escribir esta crónica, pero como dice Serrat nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Ahora queda en el archivo digital de TVE una grandiosa colección enorme de entregas que son muestra del mejor reporterismo posible, ese tipo de periodismo peleón y comprometido que el equipo de Repor siempre defendió como nadie.

Solo nos queda esperar que Repor viaje con la música a otra parte y no muera, porque realmente es más que necesario.