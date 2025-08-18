Gibraltar refuerza la vigilancia en las playas tras el avistamiento de dragones azules en La Línea

El Departamento de Medio Ambiente de Gibraltar mantiene bajo estrecha vigilancia las playas del Peñón tras el reciente avistamiento de seis ejemplares de dragón azul (Glaucus atlanticus) en la playa de Santa Bárbara, en La Línea de la Concepción. Aunque la presencia de esta especie no es habitual en la zona, las corrientes marinas podrían arrastrar nuevos ejemplares hasta la costa gibraltareña, lo que ha activado la alerta preventiva.

El dragón azul es una pequeña babosa marina pelágica, de entre tres y cuatro centímetros, que habita en mares templados y tropicales de todo el mundo. Su espectacular aspecto, con tonos azulados y formas que recuerdan a un ser mitológico, contrasta con la peligrosidad de su contacto. Este animal se alimenta de medusas, en especial de la carabela portuguesa, y almacena en su cuerpo las toxinas de sus presas, con las que puede provocar picaduras dolorosas que generan irritación, escozor e incluso reacciones alérgicas en personas sensibles.

Medio Ambiente recuerda que en caso de avistamiento no se debe tocar a estos invertebrados y se recomienda informar de inmediato a la Unidad de Protección e Investigación Medioambiental en el teléfono +350 58009620. Asimismo, se insiste en la necesidad de acudir a un centro médico si se produjera una picadura.

Aunque no se han documentado casos mortales por dragón azul, las autoridades advierten de que pueden ser especialmente peligrosos en niños, personas alérgicas a las medusas o con problemas respiratorios. El Gobierno gibraltareño mantiene la vigilancia activa para garantizar la seguridad de los bañistas en un verano marcado por condiciones meteorológicas cambiantes en el Estrecho.