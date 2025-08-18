La playa de Santa Bárbara de La Línea reabre con bandera amarilla tras la aparición de dragones azules

El puesto de socorritas de la playa de Santa Bárbara con la bandera amarilla y la de presencia de medusas.

La playa de Santa Bárbara de La Línea ha reabierto después de que el fin de semana pasado tuviera que clausurarse por la aparición de seis ejemplares de dragón azul (Glaucus atlanticus). Hasta ese momento sólo se había registrado su presencia en la playa de Torreguadiaro (San Roque). Ahora, con bandera amarilla, el litoral linense podrá disfrutar de su playa en uno de los días más tórridos del verano, eso sí, con mucha atención, puesto que también anuncia posible presencia de medusas.

Este tipo de gasterópodo nudibranquio que parece de ciencia ficción por su color azulado y formas, mide de tres a cuatro centímetros de largo y es una especie pelágica que habita en distintas zonas del planeta, especialmente en mares de clima templado y tropical. Los últimos casos se dieron este mes en las playas de Canarias, pero este 2025 ya se han detectado en el mediterráneo, en las Islas Baleares. Igualmente, debido al calentamiento global y los cambios en las corrientes podrían favorecer la llegada de los dragones azules a las costas andaluzas. Además, un aumento de las carabelas portuguesas podrían saltar las alarmas, ya que forman parte de su alimentación.

El Concejal de Playas, Rafael León, ha confirmado que los socorristas han hecho inspección del litoral con motos de agua y embarcaciones en busca del dragón azul, constantando que no estaba presente y dando pie a la reapertura, pero con bandera amarilla. La bandera amarilla ondeará en Santa Bárbara, Levante y sobre Vela, hacia Alcaidesa, y con posible bandera de medusa, "ya que se ha visto alguna". "A lo largo del día, los socorristas seguirán buscando en nuestras playas para prever la posible aparición de dragón azul. Se pide a los bañistas que se bañen con precaución y que cualquier avistamiento de dragón azul se lo comuniquen directamente a los socorristas para que cierren la playa", ha concluido.

En Gibraltar también se han hecho eco de esta noticia y han llamado a tener precaución en su playa de Catalan Bay, la prolongación natural de la playa de Santa Bárbara, solo entrecortada por el aeropuerto y las torres Hassans. "Se aconseja a los bañistas informar de inmediato sobre cualquier avistamiento de estas criaturas a la Unidad de Protección e Investigación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente en el número de teléfono 58009620. En caso de sufrir una picadura de un dragón azul del mar, los bañistas deben buscar atención médica lo antes posible", han advertido desde el gobierno del Peñón.

Qué hacer si te pica

El dragón azul no es una especie que se caracterice por atacar a humanos, pero si se sienten amenazados o los tocas pueden liberar su veneno que sí produce picaduras. Estas pueden ser muy dolorosas y provocar síntomas similares o más intensos que los de las medusas, en concreto, la carabela portuguesa. Los síntomas que aparecen son los siguientes:

Un dolor intenso similar a una quemazón

Enrojecimiento y aparición de ampollas

Náuseas/vómitos

Reacciones alérgicas (algunas veces)

Se recomienda no frotar la zona afectada porque el veneno de la picadura puede extenderse. Para tratar la picadura hay que seguir los siguientes pasos:

Lavar la zona con agua salada (El agua dulce no es recomendable por el efecto rebote, que puede ocasionar más daño)

Retirar los tentáculos -si hay adheridos- con una pinza

Aplicar frío sobre la piel con ayuda de paños fríos para reducir la inflamación

Si el dolor persiste, la opción más segura es acudir a un médico.