Una embarcación de la Guardia Civil patrulla en aguas cercanas a Gibraltar

La embarcación de la Guardia Civil Río Sil, con base en Algeciras, ha patrullado este martes por la tarde en aguas junto a Gibraltar, cerca del puerto de North Mole, donde ha sido seguido por una semirrígida de la Royal Navy.

El observador del Estrecho Michael J. Sánchez ha publicado en su cuenta de X (antes Twitter) dos fotografías de lo que los gibraltareños consideran una "incursión" en aguas territoriales británicas de Gibraltar.

A principios de mes otras dos embarcaciones de autoridades españolas navegaron junto al Peñón. El día 5, el buque de acción marítima Rayo de la Armada española y una embarcación Águila del Servicio de Vigilancia Aduanera patrullaron en aguas españolas junto a Gibraltar en plena escalada de tensión diplomática entre España y Reino Unido por el incidente ocurrido el 3 de octubre entre dos patrulleros, uno español, el Isla de León (P83), y otro británico, el HMS Cutlass.

