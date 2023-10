Las maniobras de la Royal Navy en las aguas que rodean a Gibraltar provocan un incidente con la Armada

Las maniobras militares que Reino Unido realiza este martes en el mar frente a la costa de levante de La Línea y Gibraltar han provocado un nuevo incidente entre la Royal Navy y la Armada española. El patrullero Isla de León (P83), con base en Ceuta, navegaba hacia el litoral este linense, tras atravesar la Bahía de Algeciras, cuando el HMS Cutlass ha salido a su encuentro para interceptarlo en el transcurso del ejercicio, según ha documentado el observador del Estrecho Michael J. Sánchez en sus redes sociales.

De momento se desconoce si el roce entre las embarcaciones se traducirá en alguna queja diplomática por alguna de las dos partes, pero, ocurra o no, el incidente supone un nuevo capítulo en la escalada de desencuentros que los buques de las diferentes fuerzas británicas protagonizan desde meses con los de España.

⚠️INCURSION Spanish Navy OPV P83 intercepted by HMS Cutlass of @RNGibSqn in BGTWs in Bay of #Gibraltar this afternoon Spanish vessel attempting to interfere with RN exercise off Eastside #Gibraltar @Convent_Gib @MODGibraltar @GBCNewsroom @GibChronicle @NavyLookout 🇬🇧🇬🇮 pic.twitter.com/fpK8xccNgU