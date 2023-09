Un ejercicio de la Royal Navy en las aguas que rodean Gibraltar, el enésimo desaire de Reino Unido y la colonia hacia España

Nuevo desaire de Reino Unido y Gibraltar hacia España. La Royal Navy prevé realizar un ejercicio naval el próximo martes, 3 de octubre, en las aguas que rodean al Peñón y cuya soberanía se disputan España y Reino Unido.

La situación ha trascendido a través de un aviso a navegantes publicado por la Autoridad Portuaria de Gibraltar en la red social X (antes Twitter) en el que se especifica que durante dicha jornada, entre las 12:00 y las 15:30, una serie de unidades de la Royal Navy efectuarán un ejercicio en la cara este de Gibraltar (Levante) con maniobras de alta velocidad y disparos de fogueo.

Al margen de este aviso, no han trascendido más detalles como, por ejemplo, el número de buques y tipología que prevén tomar parte en el adiestramiento en las que Gibraltar autodenomina como aguas territoriales y cuya soberanía recae en España.

A new Local Notice to Mariners has been released:



Military Training in BGTW



Royal Navy units will be conducting a high-speed manoeuvring and blank firings East of Gibraltar.



Training operation active on Tuesday 3rd October 2023 from 12:00 to 15:30.



Operation Box shown below. pic.twitter.com/MZ32Vsa23v