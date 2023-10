La Bestia, el avión gigante de la RAF que sobrevuela La Línea para aterrizar en Gibraltar

El cielo de La Línea se ha visto ensombrecido en los últimos días al menos en dos ocasiones por La bestia, el gigante de los aires C-17A Globemaster III de la Royal Air Force (RAF) británica. Se trata de un avión de transporte estratégico rápido de tropas y suministros para realizar misiones evacuación médica, despliegue de tropas aerotransportadas y materiales, así como lanzamiento de paracaidistas.

El avión aterrizó en el aeropuerto de Gibraltar después de sobrevolar la Bahía de Algeciras y La Línea en los días previos a la celebración de unas maniobras militares de la Royal Navy en la zona marítima de la cara este (levante) del Peñón.

En un aviso a navegantes publicado por el Puerto de Gibraltar se advierte de un "entrenamiento militar en BGTW (British Gibraltar Territorial Waters)" en el que distintas "unidades de la Royal Navy realizarán maniobras de alta velocidad y disparos de fogueo". "La operación de entrenamiento se activará el martes 3 de octubre de 2023 de 12:00 a 15:30".

A new Local Notice to Mariners has been released:Military Training in BGTWRoyal Navy units will be conducting a high-speed manoeuvring and blank firings East of Gibraltar.Training operation active on Tuesday 3rd October 2023 from 12:00 to 15:30.Operation Box shown below. pic.twitter.com/MZ32Vsa23v