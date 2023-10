España y Reino Unido se reprochan el incidente del 3 de octubre entre buques de la Armada y la Royal Navy cerca de Gibraltar

El incidente ocurrido el pasado 3 de octubre entre dos patrulleros, uno español, el Isla de León (P83), y otro británico, el HMS Cutlass, en las inmediaciones de Gibraltar acabará con un intercambio recíproco de protestas formales de ambos gobiernos. El Ministerio de Exteriores español ha anticipado que, a la espera de recibir la información solicitada a la Armada, realizará una queja ante sus homólogos británicos, los cuales ya han expresado una "condena enérgica" el episodio.

La versión de Londres es que el patrullero español interrumpió un ejercicio de fuego real de la Royal Navy (RN) ejecutando "maniobras inseguras" que podrían haber puesto en riesgo a otros buques.

El incidente ocurrió cuando el Isla de León, con base en Ceuta, navegaba hacia el litoral este linense, tras atravesar la Bahía de Algeciras. En ese momento, el HMS Cutlass de la Royal Navy salió a su encuentro para interceptarlo. Según la RN, el episodio tuvo lugar durante un ejercicio de entrenamiento de rutina anunciado días antes a través de un Aviso a los Marineros.

⚠️INCURSION Spanish Navy OPV P83 intercepted by HMS Cutlass of @RNGibSqn in BGTWs in Bay of #Gibraltar this afternoon Spanish vessel attempting to interfere with RN exercise off Eastside #Gibraltar @Convent_Gib @MODGibraltar @GBCNewsroom @GibChronicle @NavyLookout 🇬🇧🇬🇮 pic.twitter.com/fpK8xccNgU