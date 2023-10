Elecciones en Gibraltar: un sondeo da una victoria ajustadísima de Picardo sobre Azopardi

Un sondeo publicado este martes por el diario gibraltareño Panorama concede una victoria tan ajustada de la alianza entre laboristas y liberales en las elecciones generales del próximo jueves 12 de octubre que impide afirmar que resultaría ganador.

El sondeo sitúa en cabeza a los GSLP/Liberales, ahora en el poder, con el 49,2% de los votos emitidos, y al GSD escasamente por detrás, con el 48,7%. Se trata de una ventaja del 0,5%, que también está dentro del margen de error de este tipo de sondeos, del 2-3%.

Por tanto, afirma, los comicios están demasiado ajustados para nombrar un ganador. En unas elecciones generales, esto se traduciría en margen un centenar de votos para unos u otros. Robert Vásquez obtendría el 2,1% restante.

El sistema First Past the Post -escrutinio mayoritario uninominal, en el que el votante elige a los candidatos, no al partido- permite en Gibraltar 17 parlamentarios y se necesita una mayoría de al menos nueve para gobernar.

La situación recuerda a lo que ocurrió en 2007, cuando el GSD ganó por un estrecho margen de unos 400 votos, o incluso en 2011, cuando los GSLP/Liberales obtuvieron un margen aún más estrecho, de unos 200 votos.

Dado el estrecho margen entre los dos bloques, la publicación señala que la posición de los candidatos dentro del ranking final podría cambiar drásticamente. Esto se debe a que hay un gran número de ellos muy próximos entre sí, mezclados por partidos. Los siete candidatos más votados en el sondeo son, por este orden, Fabián Picardo, Joseph García, Damon Bossino, Roy Clinton, Keith Azopardi, Craig Sacarello y Gemma Arias-Vásquez. A continuación, se abre una brecha y se suceden, combinados, candidatos de la Alianza y de la GSD.

La combinación interesante aparece en la parte inferior de la lista. El sondeo deja claro que [el independiente] Robert Vásquez no será elegido, tal es la polarización existente. El sondeo sugiere que Youssef El Hana, en el centro de una polémica, podría quedarse fuera del Parlamento incluso si ganara el GSD. No es el primer sondeo que muestra esta tendencia. Vijay Daryanani [Liberales] se encuentra en una posición similar a la de El Hana, con Giovanni Origo [GSD] ligeramente por delante de ambos.

Panorama ha realizado este sondeo a través de papeletas de votación simuladas que se sellan y distribuyen por correo a hogares de todo Gibraltar. Se enviaron hace unos diez días para que los encuestados tuvieran tiempo de elegir y devolver el formulario cumplimentado en el sobre franqueado que se les facilitó. Muchas personas también optaron por entregar su papeleta en mano, en el mismo sobre especial, directamente en nuestra oficina del 95 de Irish Town y depositarla en una urna simulada.

El pasado lunes otra encuesta realizada por la radiotelevisión pública gibraltareña, la GBC, y el diario Gibraltar Chronicle, arrojó que el GSLP-Liberales obtendría el mayor número de votos en las elecciones generales que se celebran en Gibraltar este jueves, 12 de octubre, pero no lograría formar gobierno. Según este sondeo, el GSD de Keith Azopardi llegaría al Gobierno gracias a los nueve parlamentarios que conseguiría. La coalición obtendría el 49,9% de los votos, lo que le daría una ventaja del 1,6% sobre el 48,3% del GSD.