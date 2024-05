La frontera del Estrecho de Gibraltar, las pateras que vienen y el controvertido Plan Ruanda

En Reino Unido lo llaman Plan Ruanda y es el fruto de una complicada negociación entre Londres y Kigali. Se trata de una ley que, a partir del próximo mes de julio, permitirá al Gobierno de Rishi Sunak deportar a la centroafricana República de Ruanda a todos los extranjeros que alcancen las islas británicas en busca de protección internacional. No ha sido fácil aprobar la medida; ha contado con la oposición de los tribunales de justicia, las ONG y buena parte de la opinión pública, además de instituciones internacionales tan relevantes como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados o el Consejo de Europa.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, se compromete a alojar en su país y garantizar la manutención a esos migrantes que llegaron al Reino Unido después del 1 de enero de 2022. Ruanda ya ha recibido de Londres 255 millones de euros como adelanto para convertirse en destino de las deportaciones británicas. Pero eso no es todo: si la solicitud de asilo del deportado es denegada, este deberá regresar a su país de origen o solicitar un permiso de residencia en Ruanda; si le es aprobada, podrá quedarse en Reino Unido y trabajar, pero bajo ningún concepto disfrutar de su estatus de asilado. Sunak dice que protegerá así a aquellos extranjeros cuyas vidas corren peligro en sus países de origen... aunque no los dejará entrar en casa.

Ruanda se convertirá ya en la sala de espera de solicitantes de asilo en Reino Unido y en destino final y permanente de aquellos cuyas vidas están en peligro por sus ideas políticas, creencias, etnia u orientación sexual. Esta república, a más de 6.500 kilómetros de Londres, será una especie de gran centro de internamiento de extranjeros y una subcontrata para alojar a quienes han obtenido el estatus jurídico de asilado.

Dado que ningún ciudadano perseguido o que tema por su vida quiere acabar en esta pequeña nación africana que ocupa el lugar 165 en el índice de desarrollo humano (IDH), Sunak ha convencido a su Parlamento para que otorgue a Ruanda la calificación de “territorio seguro” a pesar de ocupar el puesto 107 en homicidios (de un total de 178 países evaluados) y el 172 en PIB per cápita (de 196 países).

A Ruanda serán "transferidos" (el Rwanda Act, no utiliza la palabra "deportar") los 30.000 migrantes que entran de forma ilegal en Reino Unido cada año; no solo los procedentes de países de África, sino también los de Afganistán, Irán, India, Pakistán y Turquía, que son los cinco principales estados de origen de quienes alcanzan desesperados las islas británicas. Casi 50.000 extranjeros se esconden ya en Reino Unido o se mudan a la vecina República de Irlanda para evitar ser deportados a Ruanda.

El modelo se expande. Italia es otro de los países europeos pioneros en contratar a un tercero para que aloje la migración que “no cabe en la península”. Miles de refugiados y solicitantes de asilo rescatados del Mediterráneo por buques italianos serán enviados a Albania para que, desde allí, tramiten sus papeles según un acuerdo alcanzado entre el primer ministro albanés, Edi Rama, y su homóloga italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni. No se transferirán a menores, embarazadas o personas vulnerables, aclara el Gobierno italiano. Meloni desembarcará en Albania a los migrantes que rescate en el Mediterráneo pero, en caso de que Roma les concediera después el asilo político o estatus de refugiado, sí podrán viajar y residir en Italia, extremo que marca una relevante diferencia con la estrategia de Sunak.

También Dinamarca trabaja ya en un nuevo plan de transferencia de migrantes a terceros países. Copenhague está en conversaciones con Egipto y Etiopía. Tampoco descarta a Ruanda, el país que más dispuesto se muestra para solucionar las avalanchas de migrantes en el primer mundo. Ruanda acoge desde 2016 a migrantes expulsados de Israel en función de un acuerdo que Netanyahu niega pero que las ONG conocen al dedillo: Tel Aviv paga al país africano 5.000 euros por migrante transferido y 3.500 a este. En su mayoría son ciudadanos de Sudán y Eritrea.

El objetivo de estas rocambolescas estrategias es, según sus promotores, “disuadir a las mafias que trafican con migrantes y evitar muertes innecesarias”. Pero las ONG aseguran que las mafias no son el problema, sino una consecuencia inevitable de los flujos migratorios: “Hay mafias porque existen personas sin escrúpulos capaces de aprovechar las necesidades de transporte de los migrantes”, asegura un responsable de Cruz Roja. “Todas estas medidas de los diferentes gobiernos europeos no impedirán que los migrantes sigan cruzando el Estrecho; solo conseguirán que, una vez que lleguen a Europa, se dirijan a unos países y a otros no”, continúa.

