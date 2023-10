Elecciones Gibraltar: el GSLP de Picardo ganaría en votos pero no lograría formar Gobierno

Una nueva encuesta realizada por la radiotelevisión pública gibraltareña, la GBC, y el diario Gibraltar Chronicle, arroja que el GSLP-Liberales liderado por Fabian Picardo obtendría el mayor número de votos en las elecciones generales que se celebran en Gibraltar este jueves, 12 de octubre, pero no lograría formar gobierno. Según este sondeo, el GSD de Keith Azopardi llegaría al Gobierno gracias a los nueve parlamentarios que conseguiría.

El sistema First Past the Post -escrutinio mayoritario uninominal, en el que el votante elige a los candidatos, no al partido- permite en Gibraltar 17 parlamentarios y se necesita una mayoría de al menos nueve para gobernar. Los resultados indican que Fabian Picardo encabezaría la encuesta como el candidato más popular, pero sus compañeros de partido Sir Joe Bossano y Vijay Daryanani no lograrían llegar al Parlamento, dejando a la alianza a solo un candidato de obtener la mayoría.

El resultado varía ligeramente con respecto a la encuesta realizada por ambos medios de comunicación la semana pasada, pero el efecto neto es el mismo con el GSD formando Gobierno, con los mismos candidatos llegando al Parlamento y los mismos excluidos. Lo que cambia esta vez es que el GSLP-Liberales obtendría el 49,9% de los votos, lo que le daría una ventaja del 1,6% sobre el 48,3% del GSD.

El candidato independiente Robert Vásquez baja con un 1,8 %. El 9% de los encuestados votó en blanco y, como ocurriría en unas elecciones generales, no se han incluido en el total general.

El orden de los candidatos también cambia: el líder del GSD, Keith Azopardi, ocupa el segundo lugar. Le siguen tres candidatos del GSLP, Gemma Arias-Vasquez, Joseph García y Christian Santos. Los candidatos del GSLP-Liberales Sir Joe Bossano y Vijay Daryanani perderían sus escaños y Youssef El Hana y el independiente Robert Vasquez del GSD no estarían entre los 17 primeros.

Como ocurrió en la última encuesta, los candidatos de bandos opuestos se intercalan entre los 17 primeros.