Azopardi agita el caso McGrail contra Picardo a cuatro días de las elecciones en Gibraltar

El candidato del Gibraltar Social Democrats (GSD), Keith Azopardi, ha agitado el controvertido caso McGrail contra el ministro principal en funciones, Fabián Picardo, a cuatro días de las elecciones en Gibraltar. En un vídeo colgado en sus redes sociales con la cronología de la investigación sobre la jubilación del ex jefe de Policía, Azopardi escribe: "Picardo llega a estas elecciones con nubes oscuras de acusaciones en su contra. Ningún ministro principal se ha enfrentado jamás a acusaciones de este tipo".

En el centro de esta polémica está la investigación pública sobre la controvertida jubilación anticipada de su comisario de policía, Ian MacGrail, quien presuntamente fue sometido a "presiones inapropiadas" para que dejara una investigación relacionada con un contrato de seguridad.

Este caso ha supuesto un continuo foco de tensión para el Gobierno de Gibraltar ya que, detrás de la jubilación anticipada y poco justificada del excomisario, se dilucida la existencia de presiones del Ejecutivo de Picardo y sospechas sobre la actuación en el más alto nivel de la administración local que esta niega en rotundidad.

Mr Picardo goes into this election with dark clouds of allegations made against him. No Chief Minister has ever faced such allegations. Here’s the chronology 👇 pic.twitter.com/VftxW2323I