Valderrama, en todo su esplendor

El mejor escenario está listo para retar a los más atrevidos del golf mundial. El Real Club Valderrama de Sotogrande (San Roque) da el banderazo de salida este jueves a una nueva edición del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, torneo del DP World Tour que se celebra hasta el próximo domingo en el mítico recorrido de la Ryder que acaba de conmemorar 25 años.

El inglés Matt Fitzpatrick defiende el título que conquistó hace un año, el que le coronó como sucesor del estadounidense John Catlin.

Quince españoles dan cuerpo a la Armada nacional con dos anfitriones: uno contrastado y conocedor de las mieles del triunfo como el guadiareño Álvaro Quirós y un amateur que empieza a mirar a la cara a los profesionales como Ángel Ayora, criado en la cantera del Club La Cañada e invitado por la Federación Andaluza.

La representación española buscará el que sería el triunfo número 200 de España en la historia del circuito, un aliciente añadido en un campo donde todo el mundo sueña con ganar alguna vez. Rafa Cabrera-Bello, Gonzalo Fernández-Castaño, Pablo Larrazábal, Álex Cañizares (cumple 400 torneos en el Tour), Adrián Otaegui, Jorge Campillo, Nacho Elvira y compañía intentarán estar en la pelea.

El Estrella Damm N.A. Andalucía Masters cumple la octava edición de un torneo cuyo estreno se jugó en 2010 siguiendo la estela de grandes competiciones celebradas en Valderrama, la sede de la inolvidable Ryder de 1997. La competición reúne a 126 participantes y reparte 3 millones de euros en premios, la mayor dotación de los torneos que se han celebrado en España esta temporada. Además, reparte 4.250 puntos del DPWTR y 2.500 puntos de la Ryder Cup.

Matt Fitzpatrick, el vigente campeón, llega en el décimo lugar en el ranking mundial y el segundo en el DP World Ranking, con ocho títulos en su haber y el US Open conquistado el pasado mes de junio. Cuatro jugadores han ganado dos torneos de la serie Rolex: el australiano Min Woo Lee (Aberdeen Scottish Open 2021), el sudafricano Brandon Stone (Genesis Scottish Open 2022), Thorbjon Olesen (Open de Italia 2018), y el inglés Chris Wood (BMW PGA Championship 2016).

Valderrama ha cuidado con mimo cada detalle y el recorrido está en perfectas condiciones para una cita de máxima exigencia. Con los números en las manos, durante la edición del año pasado, el hoyo más difícil fue el 7 (par 4), que se jugó con una media de 4,74 golpes; y el más asequible fue el 17, con una media de 4,41 golpes.

El palmarés del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters es el siguiente: Graeme Mc Dowell (2010) Sergio García (2011, 2017 y 2018), Christiaan Bezuidenhout (2019), John Catlin (2020) y Matt Fitzpatrick (2021).

Los horarios de salida de la jornada de este jueves 13 de octubre pueden consultarse en la web oficial.

