Kipp Popert gana la prueba del G4D Tour de Valderrama y Juan Postigo es tercero

El inglés Kipp Popert se ha proclamado este martes vencedor de la sexta prueba del G4D Tour, circuito de golf adaptado, que se ha celebrado en el Real Club Valderrama de San Roque como preludio al Estrella Damm N.A. Valderrama Masters que se desarrollará entre el jueves y el domingo en ese mismo escenario. Popert ha entregado una tarjeta de 69 golpes, (-2) para un magnífico resultado final de 5 bajo par con el que suma su cuarta victoria en este nuevo tour. El cántabro Juan Postigo, el mejor español, ha acabado tercero. El estadounidense Chris Biggins ha sido el mejor del día gracias a una vuelta de 4 bajo par que le aupó hasta la segunda plaza final.

“Tenía muchas ilusiones puestas en esta temporada y estoy muy contento. No suelo ir pendiente de los marcadores, pero en el 15 he visto que Chris iba 5 bajo par y he pensado que tenía que apretar”, ha declarado al finalizar la vuelta Popert.

“Estaba deseando jugar en el Real Club Valderrama porque los profesionales dicen que es el campo más difícil que juegan. No sabía qué me esperaba, pero me mentalicé para ser muy paciente. Este campo me va bien porque soy un buen jugador de wedges”, ha agregado.

El español Juan Postigo ha finalizado tercero con una buena vuelta bajo par (-1), pero se ha visto superado por el norteamericano Chris Biggins que ha firmado la tarjeta más baja del torneo, 67 golpes, para terminar en segundo lugar con un resultado final de par. Con este resultado, el español se mete en la gran final del circuito que tendrá lugar coincidiendo con la última prueba del DP World Tour en noviembre.

“Es un premio llegar a la final de Dubai porque solo vamos ocho jugadores, los ganadores del circuito y los mejores clasificados en el ranking mundial. Terminar en Valderrama con una vuelta bajo par, ganando al campo, es una satisfacción muy grande”.

“Popert ha estado imbatible, ha demostrado que es el mejor y es un gran chaval, le considero un amigo, pero a ver si le puedo vencer en Dubai”.

“El DP World Tour está contento con este nuevo circuito y quiere ampliarlo a doce torneos el año que viene, más alguno en Australia. Son pasos positivos, creo que es algo nuevo, único, muy atractivo, y demuestra que el golf es un deporte para todos”.

“Este año el Tour es nuestro principal soporte económico, al margen de los patrocinadores privados de cada uno. La idea es que el año que viene haya premios en metálico, y que crezca hasta los 20 o 25 jugadores para que haya más competencia y sea un verdadero circuito. El objetivo es que en el futuro seamos un Tour completamente independiente”, ha finalizado.