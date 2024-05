El astrofísico algecireño Javier Peralta demanda al Ministerio de Ciencia por no reconocerle sus investigaciones

Javier Peralta Calvillo, astrofísico de Algeciras y actualmente investigador del programa Emergía en la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, interpuso el pasado 26 de abril ante la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional un recurso contra el Consejo de Universidades, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca). Ambas instituciones niegan la homologación de su experiencia investigadora para acceder a una plaza de profesor titular universitario.

La comisión de Física de la Aneca no reconoce a Peralta su autoría o contribución destacada en diez de los cincuenta artículos científicos que ha aportado como uno de los requisitos para su acreditación. El algecireño, que acumula en su carrera la participación en misiones espaciales, que ha disfrutado de prestigiosas becas, además de la publicación de trabajos en renombradas revistas de geociencia, dice afrontar sin miedo un enfrentamiento legal que inicia para que las cosas cambien.

-Usted solicita su homologación para poder ser profesor titular.

-No es un requerimiento universal. No puedo decir que es exclusivo de España, porque lo desconozco, pero yo puedo intentar acceder a una plaza en universidad de otros países y no necesito ningún tipo de habilitación.

-Opta a una acreditación por circunstancias especiales.

-Así al menos se llamaba en la normativa que se aplicaba hasta el pasado mes de marzo. Es una vía para optar a esa acreditación, a un puesto de funcionario, sin tener docencia. ¿Por qué? Porque mi carrera ha estado en institución de investigación o porque he hecho carrera en universidades extranjeras que no es fácil homologar con las españolas. Hay diferentes razones por las que puedo optar a esta vía.

-¿Qué ha ocurrido?

-Hasta donde yo tengo conocimiento por casos directos y algunos indirectos, hay cierta resistencia por parte de algunas comisiones de diferentes disciplinas científicas para aceptar que gente que viene del mundo de la investigación y no tiene docencia consiga esta habilitación. El problema está cuando tú tienes cero docencia.

-¿Cuáles eran los requisitos?

-Había unos requisitos muy duros. Cuando los ví me faltaban uno de los obligatorios que era tener cincuenta artículos o más. Tener en Física 50 artículos es una burrada, es un currículum espectacular. Yo tenía 47. Me encontré también que para que te den la circunstancia especial tienes que justificar que, como poco, el 90% de tu vida laboral la hayas pasado en instituciones donde no podías enseñar. Yo he estado en instituciones no universitarias gran parte de mi vida, pero llevaba ya dos años en Sevilla. El margen de ese contador se iba achicando. El tiempo de mi contrato empezaba a contar en mi contra. Hice un esfuerzo sobrehumano, ví las reglas y logré tener los 50 artículos.

-¿Cuándo solicita la acreditación?

-Presenté la petición en febrero de 2023, contento porque pensé que ya tenía todos los requisitos según la normativa a la que tenemos acceso los candidatos. Llegó junio de ese año y me pidieron que subsanase uno de los requisitos, que entendían que no los cumplía, que era que tenía una intervención destacada en al menos diez artículos.

-¿Ese fue el nudo gordiano?

-Ese fue el obstáculo que me encontré de repente y fue algo que no entendía. He presentado 18 artículos en los que tenía una contribución destacada demostrada. Y de esos 18 artículos, en 14 soy el primer autor. No tenía sentido que me pusieran pegas por eso. En esas circunstancias, y ya empezando a pensar que iban a impedirme acceder a la acreditación, sin resolución definitiva, le mandé un dossier de ochenta páginas con todo tipo de pruebas de mi contribución destacada en esos artículos, incluidos testimonios de mis coautores que firmaron de forma oficial. La sorpresa fue que la comisión decidió fallar en mi contra.

"Quiero defender mi honorabilidad y hacer algo para que las cosas cambien"

-¿Cuáles son los fundamentos de su demanda?

-Aquí el quid de la cuestión es que han cometido serias irregularidades administrativas. Han atentado contra la Ley de Transparencia al no aportarme documentación que se necesita para alegar y, segundo, dentro del reglamento, se han negado a aplicar un supuesto que me beneficiaba para evaluar en Física.

-¿Discuten la autoría o contribución destacada de sus artículos?

-Han llegado a acusar a mis coautores, y algunos son eminencias en sus campos, de que han falseado sus argumentos por cercanía al autor. Además, aplican una excepción que no viene en el reglamento, que sostienen que los proyectos unipersonales no valen. Luego me bajaron la nota tras la reclamación, que también está prohibido, pero aquí no se puede demostrar intencionalidad.

-¿Cuántas personas están afectadas por esta situación?

-Que yo conozca, tres personas este año. UGT ha pedido a la Aneca sus estadísticas porque no las desglosa. No sabemos cuál es el porcentaje de concesión por circunstancias especiales en los últimos cinco o diez años.

-¿Cómo se siente?

-Agotado. Estoy agotado y muy indignado. Como actúan mis compañeros en este tipo de casos es diferente a como actúo yo. La gente tiene miedo de llevar las cosas demasiado lejos contra este tipo de personas que están en estas comisiones, porque hoy te toca en la Aneca y mañana puede ser otra comisión de evaluaciones de proyectos de investigación. No sabes cuándo te puedes encontrar otra vez con estas personas. Yo, por mi parte, como he tenido tantas experiencias vitales en otros países, miedo no tengo. Simplemente estoy cansado y es muy insultante que pongan en duda mi honestidad y la labor y sacrificio de mi vida profesional.

-¿Cuáles son sus objetivos?

-Son dos. Quiero defender mi honorabilidad ante lo que ha pasado y también quiero hacer algo para que cambie la situación, o que se lo piensen dos veces antes de hacer este tipo de cosas por las generaciones que vienen. Me he preocupado mucho desde que ha pasado esto y lo hemos debatido en la Sociedad Española de Astronomía, que me ha apoyado mucho. Quiero demostrarle a la gente joven que hay que luchar, que hay que protestar, no tener miedo, y quizás logremos darle un susto porque esta gente no está acostumbrada a que se le levante la voz.

"Quiero demostrarle a la gente joven que hay que luchar"

-¿Cuándo habla de gente está hablando de catedráticos de universidad?

-Si, estamos hablando de académicos. La comisión la forman profesores titulares y catedráticos.

-¿Estamos ante el choque del académico contra el investigador?

-Estamos hablando de especulaciones. Por mi parte no se me ocurre otra cosa más probable que esa. De la comisión es que no me conoce nadie. No estamos hablando que esto sea algo personal, no lo creo.

-El procedimiento judicial puede ser largo.

-Se puede argumentar la urgencia, pero no sé cómo están de saturados en la Audiencia Nacional. Esta situación me va a impedir acceder a la plaza de funcionario. Puedo acceder a plazas de contrato indefinido. No son tan buenos como los de funcionario y siempre estaría sujeto a despido. No quiere decir que me vaya a quedar en el paro. Otra cosa es que me apetezca seguir aquí.

-¿Por qué?

-He echado de menos más apoyo de la Universidad de Sevilla. Dése cuenta de que yo tenga una acreditación como profesor titular es algo que les beneficia. He tenido, salvo determinadas excepciones, bastante falta de apoyo.

-¿Corporativismo?

-No. Digamos que la Universidad de Sevilla debería tener medios para asesorar a las personas que queremos habilitarnos. Yo no tenía ningún tipo de ejemplo, de persona a seguir. Lo he tenido que hacer solo. He pedido ayuda y apenas la he recibido.