Unas 300 empresas contratistas, víctimas colaterales de la huelga de Acerinox

La situación de incertidumbre que vive la plantilla de Acerinox en Los Barrios, que este martes cumple 106 días de huelga, se traslada a un gran número de empresas contratistas de la factoría, dedicadas a prestar diferentes servicios en la planta, y también a otras que, sin tener relación directa con esta, viven en gran medida de su actividad. Es el caso de los restaurantes y bares ubicados en el polígono industrial de Palmones.

En Acerinox trabajan unas 300 empresas externas, que emplean a alrededor de 500 trabajadores fijos y a otro gran número eventuales cuyos empleos se mantienen en un limbo. La inmensa mayoría de ellos se encuentran incursos en un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) y pendientes también de resolver, en algunos casos, litigios laborales propios o sus convenios colectivos.

Una de las compañías afectadas es Phoenix Servicios Industriales y Medioambientales. Son algo más de 50 trabajadores, incluidos los eventuales trabajan en la empresa americana que absorbió a los empleados de Ditecsa -antes Befesa- o Harsco, entre otras. "A nosotros se nos ha cumplido el ERTE el día 16 y estamos esperando que nos confirme la empresa si tenemos que volver a tramitarlo nosotros en el SEPE o lo hace ella", explica Eduardo Rivera, delegado de CCOO en Phoenix. En 2020 ya estuvo 109 días en huelga indefinida.

"Nosotros apoyamos al comité de huelga de Acerinox porque lo que ellos reivindican también nos va a afectar a nosotros", afirma Eduardo Rivera, de Phoenix

"Nosotros apoyamos al comité de huelga de Acerinox porque lo que ellos reivindican también nos va a afectar a nosotros. De hecho, ya nos está pasando, estamos perdiendo muchos derechos desde 2018", sentencia Rivera, quien asegura que Phoenix no está cumpliendo con el convenio provincial del metal.

"Nosotros no vamos a firmar algo en contra de la plantilla, como son el conflicto que tenemos con las horas extra que nos quieren imponer y por eso apoyamos al comité de Acerinox, porque es la misma política laboral. La plantilla ya ha dicho lo que quiere de forma contundente, ahora ya depende de lo que diga la compañía", señala el representante sindical.

"En Eulen entramos en ERTE el 5 de febrero y en total llevamos 720 días de prestación. Estamos muy fastidiados y perdiendo mucho dinero", indica José Antonio Limón

Eulen Servicios sociosanitarios es otra contrata de Acerinox. Esta empresa tiene 29 trabajadores fijos y 26 eventuales y se dedica a la estiba y desestiba de la chatarra que llega en barco por el muelle de Acerinox (con el fin de ser fundida) y de cargar en ellos las bobinas y otros productos ya elaborados. También se encarga de la limpieza industrial de la acerera y de tareas en laminación en caliente.

"Entramos en ERTE el 5 de febrero y en total llevamos 720 días de prestación. Estamos muy fastidiados y perdiendo mucho dinero. Entendemos que tanto ERTE productivo es por algo", afirma José Antonio Limón, del comité de empresa de Eulen, quien espera que Acerinox muestre otra propuesta a los trabajadores para que se resuelva el conflicto.

Limón destaca que fueron subrogados el 1 de febrero de otra empresa anterior. "Le pedimos a esta empresa que adelantara los salarios, como hizo la anterior, y no quiso. Hasta abril no hemos cobrado por el SEPE", asegura Limón, que añade que se negoció con la empresa al inicio del ERTE que abonaría 80% de la nómina. "Se dejaban de percibir los pluses de absentismo y de transporte, pero al final tampoco se han incluido ni el de festividad ni el plus de tuno, por lo que no se llega ni al 73% del salario".

Los trabajadores de Eulen ya se manifestaron hace dos semanas y en breve irán a protestar hasta las oficinas de la empresa, en Jerez.

GDES es otra empresa auxiliar que presta servicios en Acerinox. En la acerera sólo tiene siete trabajadores que se dedican al transporte de la chatarra. "Estamos en un ERTE hasta el 31 de mayo. No sabemos si se se va a prorrogar, la incertidumbre es mucha a día de hoy", informa el delegado de CCOO, Antonio Pariente, quien subraya que ellos también están perdiendo mucho dinero. A pesar de ello, muestra su apoyo al comité de huelga: "Personalmente estoy a favor de su reivindicación. Yo llevo 30 años trabajando allí y sé lo que pasa".

Roldán y Teka, afectadas en la distancia

La crisis traspasa ya los límites de la factoría barreña. Es el caso de la planta de Roldán, filial del grupo siderúrgico dedicada a los productos largos de acero inoxidable, que inició un ERTE el pasado 1 de mayo. Teka, dedicada a la producción de electrodomésticos, es otra empresa que anunció este mes que parará su fábrica de Santander durante 36 días hasta final de año.