El Algeciras da un toque de realidad

El Algeciras CF recibe al Real Madrid Castilla este sábado (16:00) en el Nuevo Mirador en la 24ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. La cita será el partido cien del club en la categoría. Por tercera semana consecutiva, los albirrojos repiten horario en una franja en la que se resiste la victoria. Tras la derrota en Alicante y el empate anterior ante el Alcoyano, el equipo de Lolo Escobar busca un impulso con puntos para mantenerse firme en su carrera de fondo hacia la permanencia. El técnico ha vuelto a insistir esta semana que "el único objetivo" del club es lograr la salvación sin apuros y ha dado un toque también a su vestuario para que los jugadores den un paso al frente ante las bajas.

"Lo he dicho muchas veces e igual no se me entiende, el objetivo son los 45 puntos, de ahí no me a bajar nadie", manifestó en la rueda de prensa de la previa. "Hemos estado en una posición muy bonita que ha hecho a la gente creerse algo que no somos a día de hoy, no somos equipo de play-off. Es un proyecto nuevo, que acaba de empezar y el objetivo es no pasar apuros y a partir de ahí disfrutar. Todas las pajas mentales que nos queramos hacer son eso, pajas mentales", afirmó tajante Escobar.

Alineaciones probables Algeciras CF: Marcos Lavín; Admonio o Santos, Yac Diori, Juan Rodríguez, Tomás, Eric Montes, Mario García, Iván Turrillo, Javi Cueto, Javi López-Pinto y Merchán. Real Madrid Castilla: Mario de Luis; Tobías, Obrador, Asencio, Manuel Ángel, Theo, Nico Paz, Edgar, Álvaro Rodríguez, Gonzalo y Palacios. Árbitro: Rubén Ruipérez Marín (Albacete). Hora: 16:00 (24ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Tercera visita del Castilla al Nuevo Mirador. La pasada temporada se saldó con derrota por 0-1 y la campaña anterior, con un empate 1-1 en la penúltima jornada. El enfrentamiento anterior, en el desaparecido Mirador, se remonta a la 83/84 en Segunda con triunfo local por 1-0.

El técnico sostiene, como cada semana, que solo piensa en "restar puntos a esa cifra" para mantenerse separado de los de abajo, "que ahora van a pegar un arreón y hay que aguantarlo con puntos", advirtió.

Escobar reconoció que "apretado un poco las tuercas" durante la semana tras el revés contra el Intercity. El míster no tiene pegas con la actitud de su plantilla, pero sí le ronda una preocupación: "Cuando han empezado a aparecer las bajas, no hemos seguido capaz de encontrar soluciones. He dado un toque de atención para todos, para el que tenga la oportunidad que apriete y se note lo menos posible. Es el momento de que alguien dé el paso al frente", alentó antes de poner como ejemplo al portero Marcos Lavín: "Es lo que me gustaría encontrar de aquí a final de temporada".

El Algeciras tendrá que recomponerse porque a las bajas de los lesionados Diego Esteban y Stefan Milosevic se suman las sanciones de Borja Fernández y Zequi, y la recaída del tarifeño Pimienta, tocado de los abductores. La ausencia del vigués en la medular es lo que más trastoca a Escobar: "No hay ninguno como Borja, es muy diferente como jugador: conduce, tiene criterio, no le quema el balón... es difícil de reponer". En lo positivo, el entrenador sí podrá contar con Javi López-Pinto, de vuelta de su castigo y seguramente el recambio de Zequi en una de las bandas.

El Algeciras ha enganchado tres jornadas sin ganar desde que lo hizo ante el Melilla, pero lo que más preocupa a la afición es el momento de juego y la falta de ocasiones que está generando el equipo de Escobar: "No es un problema de actitud, creo que todo el mundo se identifica con un grupo que se deja todo en todos los partidos", remarcó el técnico, que ha tratado de motivar con un recuerdo muy latente entre el algecirismo. "Del año pasado quedan pocos, pero pueden transmitir a la plantilla lo que se vivió en esa última jornada contra el Castilla, cómo llegaron a ese nivel de presión, frustración, nerviosismo, y que parece que lo hemos olvidado. No quiero llegar a ese punto, hay que hacerlo ahora".

Escobar, madrileño de adopción, se toma el duelo con el Castilla como uno más, aunque avisa del peligro del filial del Real Madrid: "Tiene mucho talento. A mí la clasificación o los puntos que lleve no me dice nada porque los partidos que ha perdido, los ha perdido tirando a puerta mucho más que el rival, poniendo más centros, teniendo más balón... Cuando tiene el día puede ganar en Córdoba, ahí te dice el potencial. Así que a rezar y a pensar un poco en Ancelotti, a ver si tiene que tirar de Nico Paz o alguno de esos, no me importaría, desde aquí se lo pido", expresó el técnico algecirista, que augura "un partido difícil como todos y dos rivales que estamos heridos en el orgullo".

El míster se confiesa "supertranquilo" y se evade un poco del ambiente que se pueda respirar en el entorno del Nuevo Mirador: "Yo sé mis exigencias, las del club y las de la plantilla. Estamos en números (de conseguir la permanencia). Nos encantaría ser otro proyecto, con un día a día increíble, fichar con talonario, pero estamos como estamos para crecer a partir de ahí", remató Escobar en una rueda de prensa en la que trató de rebajar los humos y las aspiraciones que quieren a un Algeciras que aspire a codearse con los grandes.