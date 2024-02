El Castilla, un visitante peligroso en horas bajas

El Real Madrid Castilla llega este sábado al Nuevo Mirador de Algeciras en pleno bache. El filial blanco viene de caer en Valdebebas contra el Mérida y acumula cinco jornadas sin ganar, su peor racha de la temporada y una crisis de resultados que ha alejado a los chicos de Raúl de la puja por el play-off de ascenso.

El Algeciras se va a topar con un Castilla que tiene la baja sensible por sanción del centrocampista Mario Martín, uno de los fijos de Raúl. El entrenador recuperó recientemente de la enfermería a Manuel Ángel y Carrillo, que podrían entrar en el once, pero lleva todo el curso con una plaga de lesiones, acrecentada por la situación del primer equipo. Entre las ausencias destacadas, la de Marvel Antolín. Dado que el Real Madrid juega en Vallecas este domingo (14:00), la convocatoria de Ancelotti no se conocerá hasta este sábado, por lo que es una incógnita saber si Raúl perderá algún pupilo o no.

El Castilla se ha quedado sin Peter Federico, que este mercado de invierno salió rumbo al Valencia en el enésimo salto a Primera de un canterano de la Fábrica. Peter fue uno de los protagonistas en las dos últimas visitas de los blancos al Mirador. El club contestó con un refuerzo al fichar a Jeremy de León, promesa internacional con Puerto Rico que fichó desde el Castellón, el colíder del grupo.

El equipo de Raúl González marcha duodécimo con 28 puntos. Los blancos ocupan una posición cómoda a pesar de la irregularidad en una temporada en la que están notando la transición del vestuario. Se marcharon pesos pesados como Sergio Arribas, Rafa Marín o Dotor... además de los muchos cedidos, entre ellos el algecireño Álvaro Leiva, que del filial de Osasuna pasó en enero al Córdoba de Iván Ania.

Los madridistas encadenan dos salidas con derrota, en Sanlúcar y en Ceuta, pero vencieron en El Arcángel de Córdoba hace tres desplazamientos. Ganaron también en Antequera y Mérida y lograron puntuar en Málaga, Murcia, Alcoy y Granada.

Como es costumbre en la casa blanca, Raúl González no compareció ante los medios de comunicación en la previa.