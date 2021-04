Nueva fase, nueva ilusión y nuevo reto. El Algeciras CF recibe este domingo (12:00, en directo por Footters) al Betis Deportivo en el primero de los seis partidos que componen la fase de clasificación para el playoff de ascenso a Segunda. El equipo de Salva Ballesta emprende tercero con 32 puntos -en la zona VIP- una miniliga que alza el telón en el Nuevo Mirador con los 800 espectadores que han agotado el aforo máximo permitido por el dichoso Covid. En circunstancias normales, hablaríamos de una entrada de millares.

Con el objetivo del ascenso a la Primera RFEF conseguido -con aquel inolvidable triunfo en La Línea-, el Algeciras invita a soñar a su gente en una segunda parte de la temporada que Salva Ballesta quiere que sea "para disfrutar". Este mensaje, no obstante, no es incompatible con el ánimo de una plantilla que ya ha sido capaz de sorprender a todo el mundo y que está dispuesta a pelear por las cotas más altas, más aún ahora que los socios ya han bendecido el respaldo económico del inversor Félix Sancho, el futuro accionista único de la SAD albirroja.

Alineaciones probables Algeciras CF: Vallejo; Almenara, Dani Espejo, Robin, Fran Serrano, Armando, Raúl Hernández, Iván, Edu Ubis, Yago o Romero y Llinares. Betis Deportivo: Rebollo; Carmona, Luis Martínez, Simón, Julio Alonso, Callejón, Marchena o Bandaogo, David Ramos, Calderón, Rodri o Juan Serrano y Raúl. Árbitro: Juan Manuel Ruiz Aguilera (Granada). Hora: 12:00 (1ª jornada de la segunda fase, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador (aforo limitado a 800 espectadores). Antecedentes: La última visita bética se saldó con un triunfo local (1-0) en la 18/19 en Tercera. Los verdiblancos golearon la última vez en Segunda B, en la 15/16 (0-4), el año del último descenso algecirista.

Los albirrojos arrancan ante el Betis Deportivo del algecireño Juan Serrano, que vuelve por la puerta grande tras su traspaso en enero. El Algeciras tiene un punto menos que UCAM (visita al Sanluqueño) y Linares (aplazada su visita al San Fernando por el Covid), uno más que sus vecinos de subgrupo y dos más que el filial bético.

El Algeciras comparece en casa, tras un fin de semana de parón, con la derrota ante el Sanluqueño ya olvidada. El técnico ha recuperado a casi todos sus efectivos aunque asegura que "hay jugadores tocados". Ballesta se guarda sus cartas. La última vez guardaron reposo Melchor, Jordi Figueras, Yago y Raúl Hernández. La buena noticia durante este parón ha sido el regreso por fin de Álvaro Alcázar tras dos meses recuperándose de una rotura en los isquiotibiales. La vuelta del carrilero parece que será progresiva y desde el banquillo.

El once de Ballesta no debería variar demasiado de los últimos aunque ante el Sanluqueño el técnico refrescó algo la alineación. No sería descartable que volviese al dibujo que utilizó ante Las Palmas o en La Línea. El preparador explicó que ha aprovecha el parón "para perfeccionar muchas cosas que mejorar" en buena medidas gracias a un atracón de "sesiones de vídeo".

"Ha sido una semana muy intensa, muy buena, de mucha aceptación. Empezamos una fase muy bonita, interesante y de la que queremos disfrutar", aseguró Ballesta. "El equipo sabe lo que ha ganado a pulso y lo tiene claro. El objetivo está cumplido y ahora hay que disfrutar de lo que nos vamos a encontrar", insistió.

El verbo disfrutar, matiza Salva, no significa que el Algeciras haya perdido el hambre: "No tiene nada que ver con que vayamos a muerte, con la máxima ilusión y con la idea de llegar a lo más alto. De este equipo nadie va a dudar de la entrega, el trabajo, el fútbol que hace... Ahora hay que jugar con alegría, desparpajo e ir a por los rivales pero presión ninguna, la presión para los que sí están presupuestados para ascender", explicó.

"La grada tiene que salir afónica"

Ballesta espera a un Betis Deportivo "que está dentro porque se lo ha ganado también". "Como cualquier filial, es un conjunto joven, con una plantilla muy amplia, tiene jugadores en dinámica del primer equipo, esa velocidad de pensamiento y balón, por las bandas... Tiene más presupuesto que algunos equipos de Segunda, de hecho ha ido en el mercado y ha fichado al jugador más decisivo del Linares o al del Algeciras", dijo el técnico.

"Nos estamos jugando unas posibilidades muy bonitas y sentimos como la afición apoya a su equipo. La grada el domingo tiene que salir afónica, a la hora de animar al equipo y a la hora de desorientar al rival, debemos aprovechar que jugamos en casa", subrayó Ballesta, que se toma esa fase como lo que es, "una serie de seis partidos: no perder es importante y ganar es maravilloso; va a ser duro pero es como al principio de liga, nuestro deseo es meternos entre los tres primeros".

Sobre la situación del siguiente rival, el Linares, con quince positivos por Covid, Salva Ballesta desea "una pronta y buena recuperación": "Una enfermedad como esta puede dejar secuelas, no estamos hablando de una tontería", sentenció.