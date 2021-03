Alcázar, el gran refuerzo del Algeciras para la segunda fase

Álvaro Alcázar está de vuelta en el Algeciras CF. La recuperación total del joven carrilero es una de las grandes noticias para los albirrojos de cara a afrontar la segunda parte de la temporada. Salva Ballesta podrá disponer del cañón de Jaén para la fase de clasificación para el playoff de ascenso a Segunda que arrancará el próximo domingo en el Nuevo Mirador ante el Betis Deportivo (12:00).

El regreso de Alvarito Alcázar es el gran refuerzo del Algeciras para un tramo de seis partidos en los que se va a jugar prolongar el sueño de pelear por el salto a la división de plata. Con el objetivo de la Primera RFEF ya garantizado y lo institucional encauzado hacia la SAD de la mano de Félix Sancho, el algecirismo tiene vía libre para disfrutar sin la más mínima preocupación de la parte más bonita de la temporada.

Alcázar deja atrás dos meses de parón en los que se ha perdido ocho encuentros de competición -casi toda la segunda vuelta de la primera fase- por una rotura en los isquiotibiales más complicada de lo que parecía en un inicio. El jiennense se lastimó el 17 de enero en la visita al Marbella y días después confirmó que sufría una rotura muscular, una lesión que en principio iba a dejarle fuera tres-cuatro semanas. Sin embargo, el calibre de la fractura y lo delicado de la zona de los isquios han provocado que Alcázar se haya tenido que tomar con mucha más paciencia su rehabilitación.

El lateral diestro reconvertido a extremo es una de las sensaciones del Algeciras que tanto ha sorprendido esta campaña. A sus 21 años y llegado como un fichaje sub-23, Alcázar se hizo con un sitio en el once de Ballesta, disputando como titular ocho de los diez encuentros en los que pudo participar. Su velocidad, su constancia y su dinamismo a la hora de volcarse en ataque le han convertido en una pieza fundamental de los éxitos algeciristas.

Almenara, Melchor, Raúl, Ramón y Alcázar, una banda derecha con alternativas

Lo mejor es que el Algeciras se va a encontrar ahora en la banda derecha con un Almenara que ya está a pleno rendimiento, con un Melchor descansado tras un par de semanas de reposo, con un Raúl Hernández que se hace fuerte en ese lado y con un Ramón que viene apretando desde el banquillo. Ballesta tiene alternativas.

Tras una primera fase de la Liga sin respiro con las lesiones, el Algeciras comienza a ver la luz con la vuelta de Fran Serrano, Almenara, Yago Pérez... Y ahora Alcázar. Gente como Melchor y Jordi Figueras también han aprovechado el parón para reponerse de sus molestias y estar disponibles para el asalto ante el filial bético.

"Vuelvo para estar mejor que antes"

Álvaro Alcázar tiene la intención de "estar mejor que antes" en su regreso tras la lesión. El albirrojo reconoce que lo ha pasado mal desde la grada, pero desprende optimismo y alegría ante el reto que hay por delante.

"Ni en nuestros mejores sueños podíamos pensar con esto. Ahora toca disfrutar pero con cabeza, creo que podemos hacerlo muy bien y dar la sorpresa", dijo a Radio Algeciras.

"Sabía que era una lesión que podía ser más grave de lo normal porque ya me rompí los isquios en otra ocasión", explicó. "Estar fuera no es de buen gusto y más con la situación que teníamos, me estaba mordiendo las uñas", confesó.

Alcázar, que habla del ascenso como "un gustazo y para el recuerdo", no se esperaba "ser tan importante en el equipo" y confía en recuperar su nivel o superarlo. "Si vuelvo es para estar mejor que estaba antes, me he preparado como si no estuviese lesionado".