Juan Serrano, un regreso por la puerta grande

El fútbol, siempre caprichoso, ha querido que el Algeciras CF y Juan Serrano se reencuentren en el inicio de la segunda fase de la temporada en la Segunda B. El algecireño, el último valor exportado de la cantera albirroja, regresará el próximo domingo (12:00) con el Betis Deportivo y lo hará por la puerta grande en un escenario soñado por los dos clubes: para pelear por el playoff de ascenso a Segunda.

El hijo pródigo vuelve a casa y la afición espera con los brazos abiertos. Juan Serrano sigue siendo Juanito para muchos algeciristas que aún saborean los goles y la aportación del joven futbolista que tanto brilló en la primera vuelta con el Algeciras de Salva Ballesta. Él, siempre agradecido, corresponde el cariño con buenas palabras, como ya demostró cuando fue traspasado en enero o cuando los algeciristas celebraron su salto a la Primera RFEF, una semana antes que los béticos.

"Poder jugar por la clasificación para el ascenso a Segunda y además hacerlo en Algeciras la primera jornada, no se puede pedir más", afirma el algecireño, que, como es lógico, vive una semana especial antes de volver a pisar el Nuevo Mirador. "Ya me han dicho mis amigos que si juego no se me ocurra marcar", bromea.

Serrano es "muy feliz" en Heliópolis, donde acaba de vivir "algo increíble" con el ascenso del filial en la última jornada del grupo IV-B al remontar en Córdoba un partido que perdían 1-0 en el minuto 90. "Es lo más espectacular e increíble que he vivido como futbolista. Fue algo épico cuando Rebollo subió en el 90 y marcó ese gol. En ese momento dijimos de echar el resto y es algo que cuesta explicar con palabras", describe el algecireño.

La alegría del algecireño es doble porque también fue partícipe del éxito del equipo de su tierra. Tras su marcha no quitó ojo a sus excompañeros: "Al Algeciras lo sigo, hablo con los que eran mis compañeros, con amigos de allí... Ha sido increíble también lo que ha conseguido, no hay que olvidar que el club hace nada estaba en Tercera y ahora va a competir, como mínimo, en la Primera RFEF", destaca. "Es verdad que tuvieron algunas dificultades en la segunda vuelta, pero yo estaba confiado de que iban a conseguirlo", sostiene.

"Lo que vivimos tras el gol de Rebollo fue algo increíble"

Serrano mira a la segunda fase pleno de optimismo en un Betis Deportivo que ya ha hecho los deberes y se ilusiona con dar el gran salto: "Sabemos que va a ser difícil, pero vamos a pelear porque es un objetivo muy bonito que tenemos cerquita".

Marcharse a Sevilla fue una decisión complicada de la que Juan Serrano está más que satisfecho a día de hoy: "La vida me ha cambiado mucho, sobre todo a la hora de hacer la comida, que yo no sabía ni freír un huevo", dice con sentido del humor. "Comparto piso con un compañero y aquí estamos todo el día con la cabeza en el fútbol. Era y es una gran oportunidad para mí", dice.

El algecireño asegura que cambió un buen vestuario por otro de la misma calidad humana: "El equipo es una piña, me recibieron muy bien y me he encontrado a un vestuario con mucha calidad dentro y fuera del terreno de juego y con mucha competencia en cada puesto".

"El estilo es distinto y me costó algo adaptarme"

Ruano, técnico verdiblanco, hizo debutar pronto a Serrano aunque el algecireño, tras cumplir sanción, se cayó del once: "Estoy jugando en la misma zona, algo más adelantado, pero es verdad que el estilo es distinto y me ha costado un poco adaptarme. El míster es el que decide y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para ganarnos un puesto", explica.

Sobre el reciente debut de otro canterano en el Algeciras, el juvenil Álvaro Leiva, Serrano se congratula: "Conozco a Leiva desde hace años y me alegro de que le hayan dado la oportunidad tan joven. Es muy buena señal que el Algeciras y el míster estén confiando en la cantera, eso motiva mucho a los que vienen desde abajo".