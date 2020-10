Un gol de Edu Ubis -algo que ya empieza a ser habitual- endulzó el penúltimo ensayo de la pretemporada del Algeciras CF. El equipo de Salva Ballesta venció por la mínima (1-0) al Atlético Malagueño (Tercera división), que jugó con uno menos la última media hora en el Nuevo Mirador.

La prueba -no deja de ser eso, otro prueba- sirvió para descubrir a Armando Corbalán en el centro del campo, para ver los primeros minutos del gigante Melgar, para aplaudir el regreso de Almenara y para ir esbozando por dónde pueden ir los tiros del equipo titular que Salva sacará el próximo día 18 en el debut liguero ante el Marbella.

El Algeciras sigue ajustando y buscando el estilo que mejor se amolde a los muchos cambios realizados en la plantilla. Fue el primer partido del último refuerzo, el delantero Álex Melgar pero también el primero sin el Gato Romero y Pablo de Castro en las alineaciones. Se hizo raro para algunos aficionados.

Como el fútbol no espera a nadie, pronto todo el mundo puso los ojos sobre un once con algunas pistas de lo que quiere Salva, al menos cuando apueste por jugar con dos delanteros. Porque aún no está claro si el míster querrá insistir en ese sistema o si preferirá jugar con tres mediapuntas y un solo ariete, que es como terminó el Algeciras.

El Algeciras del primer tiempo rodó con empaque pero falto de chispa, de una marchita más, a pesar de las ocasiones que tuvo en el arranque. Raúl Hernández se mostró muy activo por banda y pudo marcar en el minuto 13 con un disparo ajustado que se marchó fuera por poco y en el 14, en una acción en la que pudo buscar a un compañero. Al filo de la media, de nuevo apareció el madrileño con un disparo desde lejos. Los albirrojos jugaban con Ubis y Melgar arriba, y con Romero y Hernández por los costados; la clave estuvo en el centro del campo formado por Iván y Armando Corbalán. Fue la tarde para que Armando mostrase de qué pasta está hecho: dio orden, abarcó campo y se vistió de guerrerillo junto al capitán. He encontrado el Algeciras un buen complemento para esa zona con o sin Yago.

El filial del Málaga mantuvo el tipo y enseñó que posee calidad a raudales en sus jóvenes cachorros. Entre ellos, al algecireño Cristian Delgado y el tarifeño Hoyos, otro de la interminable saga Hoyos. A los malaguistas les faltó un poquito de mordiente para poner en apuros a Gonzalo.

El Algeciras, que no contentó del todo a su parroquia con la primera mitad, volvió algo más espabilado tras el descanso. Dos minutos tardó Edu Ubis en fabricarse su golito tras robar y buscar el disparo cerca del área, cerca de sus dominios, donde come. El de Logroño, el pichichi albirrojo de la pretemporada, lleva el gol encima.

Salva metió a Yelko y rearmó el dibujo. A renglón seguido el Malagueño se quedó con diez por una entrada fuera de lugar de Víctor, en el 57, y el partido se rompió en cierta medida. La superioridad y la ventaja otorgaron demasiada tranquilidad a un Algeciras que se sumió en los cambios y en las intentonas en balde para buscar el segundo. Hay muchos jugadores con ganas de reivindicarse, sobre todo arriba. El 2-0 estuvo a punto de llegar en un bonito disparo de Raúl Hernández en el 82 pero se lució el cancerbero malaguista.

Lo mejor de la recta final del partido es que pudo por fin jugar el algecireño Gonzalo Almenara, a quien la afición le ha puesto mucha fe esta temporada, y el regreso del enmascarado Dani Espejo. Nadie quiere perder comba en este barco.

El próximo sábado, con un rival aún por concretar, el Trofeo Virgen de La Palma ofrecerá la última oportunidad para ensayar antes de la Liga.