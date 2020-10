Romero y el algecirismo se despiden entre imborrables recuerdos

La marcha de Jesús Romero del Algeciras CF ha tocado la fibra a buena parte del algecirismo. No se ha ido un cualquiera y así lo siente la afición, que se ha volcado en la despedida del nuevo portero del Europa FC de Gibraltar. El Gato y la hinchada albirroja siguen intercambio recuerdos, abrazos y buenos deseos en un adiós que no ha sido fácil para ninguna de las partes.

Dos días después de la salida de Romero del Algeciras, avanzada por Europa Sur nada más cristalizar el acuerdo, el algecirismo sigue en shock por la pérdida de uno de sus referentes. Por mucho que esta baja fuese esperada para algunos aficionados, eran muchos los que tenían la esperanza de volver a ver competir de rojiblanco al cancerbero más importante del club en la última década.

Jesús Romero se ha despedido con unas palabras hacia todo el algecirismo. Por encima de todo, el agradecimiento y los buenos recuerdos: "Me olvido de todo, me olvido de la situación, de como se han hecho las cosas... mejor, peor, me da igual", comienza el meta. "Quiero quedarme con esto... quiero recordar esto... imposible no emocionarme hasta escribiendo aquí. !Porque vosotros sois mi Algeciras! ¡Vosotros sois lo que tengo en mi corazón! Lo que recordaré siempre... habéis sido mi felicidad, mi razón de dedicarme a esto", brinda a la afición.

"Siento si alguna vez no di la talla, siento si alguna vez fallé. Pero todo lo que hice por vosotros lo hice con la mayor de las ilusiones y con la mayor honradez y entrega posible. No tengo palabras para tantas muestras de cariño y respeto. Os estaré eternamente agradecido a todos. Gracias por acogerme, por adoptarme como algecireño y por permitirme tener el orgullo, el privilegio y el honor de defender este escudo tan bonito y maravilloso", subraya.

"Gracias por todo. Gracias a cada entrenador y cuerpo técnico que he tenido la oportunidad de disfrutar, a cada compañero que ha tenido la desgracia de aguantarme, a cada presidente y junta directiva, a ti Miguel Ángel, el mejor utillero de toda la historia del fútbol, que aunque no leas esto tengo que decirlo... eres eterno, eres el club personificado. Gracias a mi maravillosa mujer, siempre apoyándome en todo y junto a mí en todas las circunstancias. Por y para siempre. Gracias a mi familia porque aún estando lejos siempre os he sentido cerca. Y como no... Gracias a todos los algeciristas. A todos. Los que me habéis apoyado y los que me habéis criticado. Gracias, gracias y millones de gracias. Ahora seré por y para siempre un algecirista más en la grada. Os quiero muchísimo", acaba Romero, que ya el pasado mes de enero se tuvo que despedir -en lo que parecía un adiós momentáneo- tras salir cedido a Ceuta.

"A partir de ahora seré un algecirista más en la grada"

El adiós del Gato ha provocado una avalancha de mensajes, especialmente en las redes sociales, de amigos, excompañeros, entrenadores, jugadores, gente de fútbol en general. El respeto y la admiración por el portero está fuera de todo duda. Una de las peñas más cercanas con Romero ha sido y es la de los Estibadores. Estos seguidores han tenido unas bonitas palabras con su guardameta: "Los aficionados algeciristas pierden un referente dentro y fuera del campo, pero los socios de la Peña de Estibadores Algeciristas perdemos a uno de los nuestros; él fue uno de los jugadores que nos pusieron las cosas muy fáciles en 2017 cuando decidimos iniciar este proyecto".

"Gracias Romero por tu apoyo, tus paradas imposibles y por dejarnos en Segunda B tras esa liguilla increíble que el algecirismo tendrá siempre en el recuerdo", destacan.

"Nos vemos pronto en la grada del Nuevo Mirador, mucha suerte en tu nueva aventura, disfrútalo".