El guardameta del Algeciras Club de Fútbol Jesús Romero, al que un error burocrático impide alinearse con el equipo albirrojo lo que resta de temporada, jugará hasta final de la presente andadura en calidad de cedido en el AD Ceuta FC, el actual cuarto clasificado del grupo X de Tercera. El Gato Romero no se despide, sino que deja en un simple hasta luego una situación a la que se ha visto abocado y de la que no quiere quejarse “sino buscar soluciones”.

“La solución que se le ha dado es la mejor tanto para mí como para el club”, dijo Romero este jueves en una rueda de prensa a la que compareció junto al presidente de la entidad de La Menacha, Nicolás Andión.

Romero explicó el proceso que se ha producido desde que fue detectada su lesión en el escafoide, expresó su contrariedad por no poder ser inscrito. “Ante eso no queda otra que mirar para adelante y olvidar lo que ha pasado”, sentenció.

“Es evidente que yo hubiese preferido que se solucionase, que no hubiese pasado, pero insisto, cuando vienen los problemas hay que echarse adelante y aunque es evidente que lo he pasado mal, lo único cierto es que tanto el club como personas de fuera del club lo han intentado por todos los medios, pero no ha podido ser”, lamentó.

El guardavallas se marcha agradecido

El portero, visiblemente emocionado en algunos momentos, expresó su agradecimiento a aficionados, compañeros, medios de comunicación, a todos los “vecinos de esta bendita ciudad” y muy especialmente a sus familiares “por el respeto y apoyo” que ha recibido durante todo el periodo de su rehabilitación, que recalcó que le ha supuesto “momentos muy duros”.

“Por supuesto también tengo que expresar mi agradecimiento al club, porque han hecho mucho por mí, han hecho que sea lo más llevadero posible y para que todo fuera lo más rápido posible”, subrayó el cancerbero, que no se olvidó de los exentrenadores albirrojos Emilio Fajardo y Miguel Ángel Berlanga y al actual preparador, Salva Ballesta.

“Acepto un nuevo reto con ilusión para estos meses, me voy contento y la prueba es que he desechado otras ofertas de equipos de la parte alta de Tercera, porque me voy a un club amigo y con unas exigencias altas”, dijo en referencia a su desembarco en el Ceuta, a cuyo presidente le expresó también su agradecimiento. “Siempre me ha expresado su cariño”, dijo.

“Pero tengo claro que no es un adiós, es un hasta luego, porque soy un algecirista más y durante este tiempo voy a seguir al Algeciras porque es mi club, el club de mis amores”, dejó claro.