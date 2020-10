Pablo de Castro se despide con elegancia del Algeciras

Pablo de Castro se va como un caballero. El algecireño se ha despedido este lunes con suma elegancia del Algeciras CF y con mucho cariño del algecirismo. El defensa alcanzó un acuerdo con el club, que le había comunicado que no entraba en los planes de Salva Ballesta. Pablo acató la decisión con tristeza, pero sin ánimo de convertirse en un obstáculo para el equipo de su ciudad.

Agradecido por todo lo vivido, pero dolido por como se ha gestado su salida. Pablo de Castro entiende que el Algeciras podía haber tomado la decisión antes y no apenas unas horas de que cierre el mercado. El algecireño, con varios ofrecimientos de Tercera, entre ellos el de la UD Los Barrios, trata de buscar un nuevo destino en Segunda B con el reloj encima.

"Hoy es un día triste para mí, toca despedirme del club de mi ciudad y de mi corazón. No estaba planeado así y tenía ilusión de hacer algo grande esta temporada, pero el fútbol es así y hay que aceptarlo", ha escrito Pablo en la carta de despedida que ha brindado a la afición.

¡ G R A C I A S ! pic.twitter.com/pibDov7e8K — PABLO DE CASTRO (@Pablodc24) October 5, 2020

"Quiero dar las gracias a todos los algeciristas por disfrutar de ellos cada domingo, me habéis arropado en los momentos buenos como en los malos", destaca. "Gracias también a todos los compañeros que he tenido durante estos años y de los cuales me llevo amigos para siempre; a los entrenadores y cuerpos técnicos que han confiado en mí en este tiempo, a médicos y fisios, trabajadores del club, a todos ellos que han hecho posible el sueño de conseguir dos ascensos a Segunda B en mi equipo, en mi ciudad", sostiene el zaguero.

Pablo dedica palabras especiales "a Miguel Ángel, el utillero, trabajando siempre para que no faltase nada y cuidándome desde que era niño". "Gracias Algeciras CF. Desde hoy seré un algecirista más", sostiene.

El Algeciras CF ha confirmado la marcha del algecireño, ya cantada desde hace varios días, tras el mensaje del futbolista: "El club ha llegado a un acuerdo con Pablo de Castro para rescindir su contrato. Gracias por tu dedicación y tus palabras. Mucha suerte". Palabras escuetas para decir adiós a quien fue un referente de la casa.