...Y en las malas también

El algecirismo está en las buenas y este sábado quiere demostrar que también está en las malas. La afición se ha citado en el Nuevo Mirador para hacer un frente común y ayudar a su equipo, en horas bajas, a levantar la cabeza. El Algeciras CF recibe al San Fernando CD (19:00, en directo en Footters), un rival que llega con el estado de ánimo por las nubes. Los albirrojos estarán dirigidos por César Negredo, el segundo de Iván Ania, ya que el técnico asturiano dio positivo por Covid a comienzos de la semana y permanece aislado en casa. El resto del plantel dio negativo en los test.

El Algeciras necesita una victoria para evitar una crisis en el último partido casero de 2021. Es la realidad de un conjunto que ha pasado de estar ocho jornadas sin perder y en puestos de playoff a meterse en una dinámica de un solo triunfo en las últimas siete jornadas. La mala racha se ha acrecentado con dos derrotas consecutivas (UCAM y Sanluqueño), tres con el revés en la Copa del Rey. La situación en la tabla, con 21 puntos, es lo menos preocupante, pero todo el mundo es consciente de que el final de la primera vuelta va a ser muy exigente (Albacete, Villarreal B y Baleares).

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Crespo; Alcázar, Robin, Mariano, Tomás, Borja, Ferni, Iván, Roni, Romero y Leiva. San Fernando CD: Perales; Diounkou, Martí Crespí o Juan Rodríguez, Ayla, Luis Ruiz, Traore, Bicho, Juanmi Callejón, Agüero, Dopi y Francis Ferrón. Árbitro: Manuel Orellana Cid (Sevilla). Hora: 19:00 (16ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Algeciras ha recibido al actual San Fernando CD tres veces en la desaparecida Segunda B con un saldo de dos empates y una derrota. El pasado curso ganaron los isleños por 0-3. El último triunfo algecirista fue en la Copa Federación (2-1).

Los albirrojos recuperan a Iván Turrillo, que cumplió su partido de sanción, no así a Javi Duarte, al que aún le queda otra jornada de castigo. La vuelta del capitán es un plus para una plantilla dolida por el último revés y consciente de que debe mejorar ciertos aspectos a la hora de competir, sobre todo en las dos áreas. El Algeciras necesita ser más resolutivo cuando ataca y mucho más contundente cuando defiende. La suerte hay que buscarla y trabajarla.

El once de Ania que dirigirá con la asistencia de Negredo no debería cambiar mucho con la obligada vuelta de Iván y algún posible retoque, aunque tampoco hay mucho donde elegir hasta que los lesionados abandonen la enfermería, en especial un Gonzalo Almenara que estaba siendo fundamental en la banda derecha. Negredo avanzó que Zabarte está casi listo pero aún no para competir y Rafa Tresaco, Pelayo Morilla y Almenara siguen fuera de combaste.

César Negredo, el segundo en el cuerpo técnico de Ania, compareció este viernes en la rueda de prensa previa y trasladó las ganas de la plantilla "por revertir la situación". "Ha sido una semana un poco diferente por la falta del míster, pero hemos intentado que no se notara, con mucho contacto por teléfono, con nuestro plan habitual y multiplicándonos todos un poco", explicó.

"La gente está concienciada con que tenemos que dar el último arreón en casa antes de las vacaciones", manifestó Negredo. "Venimos de dos derrotas ante nuestra gente y queremos revertir la situación, aunque sabemos que la derrota de Copa y la del Sanluqueño fueron distintas. El pasado domino tuvimos protagonismo y con lo que hicimos nos tenía que haber dado para ganar, pero también es cierto que cometimos errores", señaló.

Los albirrojos saben con qué San Fernando se va a topar. "Conocemos perfectamente al rival. Si hacemos las cosas bien vamos a estar cerca de ganar", aseguró el preparador. "El San Fernando es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, tiene una buena racha y cree en la idea de juego que tiene. Le costó llevarla a cabo al principio, pero es un conjunto que propone, te gana y te mete en tu campo con balón", observó.

Preguntado por el estado de ánimo del vestuario albirrojo, Negredo entiende que "ganando lo vamos a ver todo de otra manera". "El trabajo está ahí pero lo que marca son los resultados, lo sabemos. Pueden entrar dudas pero creo que en este caso no es así porque estamos concienciados y sabemos que haciéndolo como ante el Sanluqueño podemos tener nuestras opciones de ganar", sentenció.

El Fondo Sur ha hecho un llamamiento para recibir al equipo a las 17:00 en el estadio. La grada de animación, además, ha organizado una recogida solidaria de alimentos para el banco de alimentos de la ciudad.