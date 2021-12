El Algeciras 'tira' la Copa en 20 minutos ante el Unionistas

El Algeciras CF (grupo II de la Primera RFEF) se despidió de la Copa del Rey a las primeras de cambio tras tirar en apenas 20 minutos su eliminatoria (1-2) con el Unionistas de Salamanca (grupo I de la Primera RFEF). El equipo de Iván Ania, un sucedáneo del habitual en Liga, sepultó sus opciones en un comienzo nefasto en el que encajó dos goles que provocaron los pitos del Nuevo Mirador por primera vez esta temporada. Los locales, más fieles a lo visto en competición durante la segunda mitad, recortaron diferencias en el tiempo añadido y a punto estuvieron de forzar la prórroga en la última jugada.

El experimental Algeciras Frankenstein hizo aguas ante el Unionistas, un rival de la categoría que pasó por encima en el primer tiempo y se bastó para administrar su ventaja y sus fuerzas en una segunda parte mucho más realista, con un equipo de casa más acorde a lo esperado, que, eso sí, nunca se rindió en su empeño por intentar una remontada que se paseó en el último suspiro.

Al Algeciras no le da para afrontar dos competiciones. Si quedaban dudas, se disiparon este miércoles 1 de diciembre en un duelo de Copa que se evaporó demasiado pronto. Iván Ania necesita refuerzos para lo que resta de campaña, que es mucho, ya que los que tenían que dar un paso adelante para reivindicarse no parecen que estén por la labor o simplemente no dan el nivel. Que reflexionen a los que le compete.

Ania presentó un once con muchas novedades, más incluso de las esperadas. El asturiano alineó a Pol Tristán en la portería, con Jordi Figueras y Van Rijn en la defesa como pareja inédita de centrales; pasó a Peris al lateral derecho donde Gorka Zabarte no jugó porque se ha lesionado (otra lesión de esas que no trascienden); metió a Villapalos y Pepe Mena en el centro y arriba dio la oportunidad al joven Campaña. Ania reservó a Romero, Roni y Ferni, los tres más inspirados arriba.

Pronto se vio que Unionistas había saltado mucho más enchufado al césped del Nuevo Mirador. Los de Salamanca golpearon a las primeras de cambio en una internada por la banda izquierda de Pitu Doncel -la defendida por Peris-, que puso un centro que Rayco remató de cabeza al larguero. El punta, avispado, cazó su rechace para batir a Pol en el minuto 9.

La tormenta charra se desató con un reguero de ocasiones que comenzó a enfadar al público algecirista. Los visitantes estuvieron a punto de marcar en el 12' con un remate de Cortina que atajó Pol, pero no perdonaron en el minuto 18 cuando Rayco volvió loco a Peris y se fabricó el 0-2. Los pitos arreciaron en el estadio por primera vez desde que está Ania.

El Algeciras sacó un poco de orgullo para recomponerse y merodeó el área de Salva de la Cruz a la media hora en una acción en la que Campaña chocó con el meta. Los de Ania, fragilísimos en las transiciones, no encontraron un timón en Villapalos, totalmente perdido, y la presencia de Peris por la derecha desesperó a la grada. Pudo marcar Unionistas el tercero en una nueva llegada entre Rayco y Pitu, con un posterior disparo de Cris Montes como un misil. También pudo marcar justo antes del descanso el Algeciras en una oportunidad de Pepe Mena que desbarató la zaga charra.

Los albirrojos retornaron del descanso con un triple cambio (Roni, Romero y Ferni) y una actitud totalmente distinta, mucho más volcados en el área de los salmantinos. Esto, como es de esperar, hizo asumir más riesgos ante un rival que en el minuto 51 puso a prueba a Pol con un remate de Rayco que salvó el portero catalán. Pepe Mena estuvo a punto de sacar provecho de un centro de Ferni en el 55' y dos después casi sentencia Rayco en una contra fugaz de los charros.

El partido se calentó al tiempo que Unionistas empezó a enfriar al ritmo con los cambios y con la lesión de Cortina, en la que se perdió una eternidad.

En la recta final pudo y debió marcar el Algeciras en un par de llegadas en las que Roni y Leiva flirtearon por los dominios de Salva de la Cruz. Tomás estuvo cerca de batir al infranqueable portero de Unionistas pero nada. Estaba visto desde el principio que no era el día del Algeciras hasta que Romero consiguió hacerlo en el tiempo añadido al cazar un rechace en el área para reencontrarse con el gol ante su ex. A los de casa les quedó una jugada más con una balón que colgó Tomás y casi provocó la prórroga en un balón al que se lanzó Ferni con todo. No fue penalti. Habría sido demasiado castigo para el Unionistas, mucho mejor en el cómputo general.

La Copa se acabó con un sorbo muy escaso, escasísimo para una afición que una vez más volvió a responder a la llamada, incluso pagando. Liderados por el Fondo Sur, el estadio dio la talla. El equipo, no. Ania y el Algeciras ya pueden centrarse en el pan diario de la Liga, ahora con dos citas fundamentales en el Mirador ante el Sanluqueño y el San Fernando. El domingo a las 12:00 más vale que comparezca el Algeciras de verdad y no el de marca blanca.