Melgar apuesta por el Algeciras como la sorpresa de la temporada

Álex Melgar trata de empaparse de algecirismo a marchas forzadas. El último fichaje en llegar al Nuevo Mirador se ha llevado muy buena impresión de todo lo que rodea al Algeciras CF. El delantero cree que el equipo de Salva Ballesta puede ser el que dé "la sorpresa" la próxima temporada en Segunda B, que para los albirrojos arranca el próximo día 18 ante el Marbella en el Nuevo Mirador.

Melgar vive su primera semana en la ciudad y pasa por la lógica adaptación de quien se acaba de mudar. Dos días después de aterrizar desde Murcia, el delantero disfrutó de sus primeros minutos como albirrojo en el amistoso ante el Atlético Malagueño. Ya tiene una idea de cómo es Salva Ballesta, su entrenador, y cómo son sus compañeros.

"Tener a un entrenador que ha jugado a ese nivel y que ha jugado en mi posición me puede ayudar mucho", explicó Melgar en una entrevista a Onda Algeciras en la que destaca los mimbres de la plantilla. "Yo veo buen equipo; la Segunda B es una categoría que está muy igualada y hay equipos que sorprenden y se meten como el Yeclano la pasada temporada; ¿por qué no podemos ser nosotros la sorpresa?".

Melgar, que físicamente sobresale con sus casi dos metros de estatura, se considera "un delantero vertical". "Me gusta correr al espacio, también bajar a recibir, pero no quiero que me encasillen".

El murciano entiende que el Algeciras necesita algo de tiempo para juntar todas las piezas nuevas. Para ello ve "muy importante la cohesión de grupo". "Hacer comidas como la del otro día, pasar tiempo, la convivencia y el buen ambiente son puntos a lo largo de la temporada", aseguró.

El ariete está encantado de tener a un técnico con carácter como Ballesta y espera que la afición pueda ir volviendo a las gradas poco a poco: "Me gusta que nos exijan y que nos pidan el máximo. Me han hablado muy bien de la afición, que aprieta mucho y cuando podamos tenerla otra vez al completo en las gradas la vamos a notar".