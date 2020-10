El delantero Álex Melgar, cedido al Algeciras por el Murcia

Más movimientos en la recta final del mercado. Después de la marcha del portero Jesús Romero al Europa de Gibraltar, adelantada por Europa Sur el pasado miércoles, el Algeciras CF va a reforzar el ataque con el delantero Álex Melgar, cedido por el Real Murcia.

La llegada de Melgar, prometedor ariete de 23 años, va a obligar a una nueva baja en la plantilla algecirista para cuadrar la 16 fichas senior que permite inscribir la Federación. El hueco del Gato va a ser para el mediocentro Armando Corbalán y para que entre Melgar deberá salir otro jugador. Como ya ocurrió con Romero, existe cierto runrún sobre quién puede ser el nominado.

La cesión de Melgar ya se da por hecha en Murcia. Álex Montensinos de Inter Deportivo Murcia y Ángel García, el popular Cazurreando, se anticiparon casi al mismo tiempo con una operación que este jueves ya circula por varios medios murcianos. El futbolista ha renovado hasta 2023 y ha dado el visto bueno a su salida hacia el Nuevo Mirador.

Alejandro Melgar Cánovas (30/01/1997) es un ariete tanque de 197 centímetros. Desde hace unos días se venía postulando como uno de los elegidos para aligerar la nómina murcianista, con exceso de jugadores mayores de 23 años. Melgar, forjado en el juvenil del Cartagena, ha militado en el Cox, el Churra y el Murcia Imperial, el filial de los pimentoneros.

Melgar participó la pasada temporada en doce encuentros oficiales con el Real Murcia, todos en la primera vuelta. Su debut en Segunda B vino acompañado de goles. Como relata un artículo de La Opinión de Murcia, el delantero "marcó en su estreno ante el San Fernando -jornada 4- y dos semanas después anotaba frente al Villarrobledo. En ambos encuentros vio puerta saliendo desde el banquillo. No tardó el Real Murcia en mover ficha y renovarle, aunque siguió teniendo plaza con el filial. No sería hasta este verano cuando subiría con el primera equipo. Pero esa explosión acabó rápido. Llegó diciembre y Adrián Hernández se olvidó completamente de él. No contó el técnico murciano con el jugador en ninguno de los once partidos previos al parón por el coronavirus".

Ni los problemas físicos de Curto, ni la falta de gol de Chumbi dieron minutos a Melgar. El Murcia renovó a Curto y Toril y mantiene a Chumbi, y además ha apostado por Pedrosa, el otro jugador que sube del filial.