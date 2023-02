El Algeciras, a por otra necesaria alegría

Tras un muy necesario remanso de tranquilidad, el Algeciras CF vuelve a la batalla. El equipo de Iván Ania recibe este domingo (18:00) al Fuenlabrada en un duelo directo entre dos clubes que se juegan el pellejo en el grupo I de la Primera Federación. Los albirrojos afrontan la 25ª jornada revitalizados tras su victoria en León pero de nuevo al filo del precipicio, con un solo punto sobre la amenaza del descenso.

El algecirismo se ha reagrupado para intentar la reconquista del Nuevo Mirador, un estadio donde los locales no atestiguan un triunfo desde primeros de diciembre. Los de Ania tienen una oportunidad única para reconciliarse con su hinchada, engarzar una segunda victoria que aleje algo el peligro y, de paso, dar una estocada a un Fuenla que está metido en el ajo de la salvación.

Alineaciones probables Algeciras CF: Miño; Albarrán, Figueras, Van Rijn, Tomás, Mario Ortiz, Pepe Mena, Iván, Roni, Romero y David Martín o Elejalade. Fuenlabrada: Craninx; Cubero, Sotillos, Aleix Coch, Barbosa, Fer Ruiz, Cristóbal, Álvaro García, Aguirre, Salvador y Diego García. Árbitro: Madrid Martínez (Cartagena). Hora: 18:00 (25ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Mirador. Antecedentes: Es la primera vez que el Algeciras recibe al Fuenlabrada en el Nuevo Mirador.

La gran pregunta es si Iván Ania repetirá el once de la reacción en León o si apostará por devolver a la alineación al pichichi Álvaro Romero, de vuelta tras haber cumplido su partido de sanción. Si el chiquitito vuelve, seguramente lo hará a costa de David Martín o Elejalde. El resto funcionó de maravilla con Van Rijn atrás y Mario Ortiz llevando las manijas desde el centro del campo. ¿Para qué tocarlo?

El Algeciras pierde por acumulación de cinco amarillas al algecireño Juan Serrano, mantiene la baja por lesión de Admonio, con problemas musculares, y tiene entre algodones a Siddiki, que podría estar al menos en el banquillo. Ania explicó que Borja arrastra unas pequeñas molestias que no le impiden jugar aunque sin estar cómodo, lo cual refuerza que el vigués sea más un cartucho extra por si hiciera falta. Ferni está en disposición de regresar a la convocatoria tras haber dejado atrás una lesión de menor consideración.

"Hemos demostrado que cuando estamos todos o casi todos, somos más competitivos", expresó Ania, consciente de la relevancia del encuentro: "Es un partido que podemos llamar una final aunque tengamos luego por delante muchos más. Pero es importante ganar en casa. Para para cumplir el objetivo tenemos que ser fuertes en nuestro estadio y hasta ahora no lo hemos sido. Hay que cambiar esa dinámica y ganar a un rival directo", sentenció.

Para Ania "nadie pensaba que el Fuenlabrada iba a estar abajo" y entiende que ambos llegan "en dinámica parecida, después de muchos partidos sin ganar y con la confianza reforzada por esa última victoria". "Va a ser un partido muy disputado. Ellos han cambiado un poco su manera de jugar. La referencia que tenemos contra el Córdoba es que presionaron y fueron superiores. A ver si juegan igual fuera y qué nos encontramos", explicó.

El técnico algecireño acepta que "ha sido más fácil trabajar durante la semana" tras lo de León. "Lo importante era romper la dinámica sin ganar, necesitábamos un golpe de efecto para la tranquilidad y la confianza de los jugadores", reconoció. "Tenemos que seguir desde la humildad porque nos está costando más en casa, nos cuesta reponernos a las adversidades y espero que hayamos dado la vuelta a la situación"; reflexionó.

Preguntado sobre el once, Ania sostiene que su objetivo es "sacar el equipo más competitivo" y remarca que "hay jugadores que parecen otros jugadores anímicamente" tras el chute de moral. No desveló si Romero volverá al once y dijo que "Álvaro puede jugar en muchos sitios, tenemos variables". Sobre Mario Ortiz, el entrenador se limitó a apuntar: "Hay que confiar un poco en los que sabemos de esto. Mario tiene tres ascensos a Segunda división, hay que dejar a la gente trabajar".

Ania insiste en que se enfrentan "dos equipos con una dinámica muy similar y los dos tenemos plantilla para salir de esta".

Sobre la rueda de prensa ofrecida por Félix Sancho el pasado jueves para repasar la actualidad del club, Ania aseguró que en el vestuario "estamos un poco ajenos a todo lo que pasa fuera de nuestro entorno".