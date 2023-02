El Algeciras revive en León con su primer triunfo en 2023 (0-1)

¡El Algeciras CF por fin cantó victoria en 2023! Siete jornadas después, tras más de meses, el equipo de Iván Ania agarró tres puntos de una tacada para tomar una urgentísima bocanada de oxígeno. Los albirrojos -vestidos de azul con la camiseta homenaje a Paco de Lucía- tomaron el Reino de León en un partido que empezó con demasiados miedos y que se inclinó para los visitantes gracias al gol de Pepe Mena nada más comenzar la segunda parte. El Algeciras, que llegó al descanso en puestos de descenso, jugó con inteligencia para gestionar la ventaja y mantenerse fuera del pozo del grupo I de la Primera Federación.

Sin brillantez pero con muchísimo saber estar, el Algeciras fue de menos a más para imponerse en León, en una plaza donde tampoco pasan por un buen momento. Los del Nuevo Mirador jugaron también con eso ante una Cultural mucho más atenazada de lo que nadie esperaba.

Los de Ania merecieron la victoria fundamentalmente porque tuvieron más y mejores ocasiones. Además del testarazo de Pepe Mena en un exquisito centro de Albarrán, Roni pudo sentenciar poco después y Elejalde también dispuso de la puntilla. La Cultu gozó una de clara ocasión en el primer tiempo que desbarató Miño y poco más.

El algecirismo se da un respiro por fin. Su equipo reaccionó cuando estaba al límite, cuando se veía metido en el fango del descenso aunque solo fuera durante unos minutos. Reapareció ese Algeciras más práctico, más sólido y menos champanero. Los de Ania esta vez sí compitieron como si se estuviesen jugando la categoría, que es lo que se están jugando.

El Algeciras se presentó en León con varios novedades en un once que estaba condicionado por la sanción del pichichi Álvaro Romero. Ania retocó la defensa con la entrada de Van Rijn por Admonio (desaparecido de la convocatoria) e hizo debutar como titular a Mario Ortiz en un centro del campo del que se cayó Borja. El asturiano situó a David Martín en una de las bandas para recomponer el ataque.

El duelo arrancó frío y con poco ritmo, con la sensación de que ambos equipos estaban más pendientes de no meter la pata que de otra cosa. El primer acercamiento vino del lado de la Cultu con un disparo algo lejano de Kevin Presa que atajó Miño a los 5 minutos. Dos después fue el Algeciras que se arrimó con un centro desde la derecha de Elejalde que remató blandito Iván ante Salvi.

La primera oportunidad clara de la Cultural, la única que tuvo en el primer tiempo, llegó en el 11' tras un error de Miño que el meta rectificó después. El arquero se equivocó al intentar sacar la pelota y propició un mano a mano ante Percan que supo desbaratar.

Sin encontrar continuidad y con muy poco fútbol, el Algeciras trató de salir por medio de Mario Ortiz o tratando de encontrar autopista por las bandas por medio de Elejalde y David Martín. Roni libró una batalla continua con los centrales pero apenas pudo mirar hacia la portería. En el minuto 17 fue David Martín el que gozó de una llegada que se marchó fuera. No estuvo fino el cuadro de Ania las veces que rondó el área de Salvi.

Van Rijn se hizo notar en defensa con un corte providencial y el público del Reino de León se empezó a desesperar en el último tramo de un primer periodo muy pobre, con algo más de peligro por parte visitante, aunque Pepe Mena tampoco atinó con la portería en el 34' tras una buena dejada de Roni.

El Algeciras alcanzó el descanso provisionalmente en puestos de descenso ya que el San Fernando ganaba en La Línea, donde acabó llevándose los tres puntos.

La vuelta del intermedio no pudo ser mejor porque el Algeciras dio en el clavo en la primera jugada que hilvanó: centro de Albarrán desde la derecha y cabezazo de Pepe Mena que ganó la marca a Saúl para batir a Salvi.

El tanto del utrerano liberó a un Algeciras que pudo y debió sentenciar a una Cultural nerviosa. El segundo estuvo en el minuto 56 tras un robo de balón de Mario Ortiz, que habilitó a Roni en la contra. El delantero lo hizo todo y en la definición se topó con un enorme Salvi.

El Algeciras marcaba los tiempos en un segundo periodo que destilaba más peligro por los visitantes que por los de casa. Docampo buscó un revulsivo con la entrada del debutante Kawaya. Ania no quiso tocar lo que funcionaba pero se vio obligado a refrescar el once a falta de veinte minutos con Juan Serrano y Benítez. El equipo no se resintió.

La recta final fue el manual de oficio que todo equipo debe saber aplicar cuando gana fuera un partido ajustado. Los de Ania pararon el reloj aunque tampoco renunciaron al ataque para no embotellarse. La Cultural lo intentaba pero más allá de alguna acción a balón parado, bien solventado por Miño, no tuvo oportunidad franca. El Algeciras pudo sentenciar en alguna contra, sobre todo una de Pepe Mena que sacó Salvi en un disparo algo escorado.

El pitido final en el minuto 96 sonó a liberación en Algeciras desde el mismo León a pesar de los muchos kilómetros de distancia.