El Algeciras, en busca de un 'electroshock'

El Algeciras CF necesita un electroshock. El equipo de Iván Ania ansía una descarga de vida y la oportunidad se presenta este domingo (12:00) ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León. Los albirrojos encaran la 24ª jornada del grupo I de la Primera Federación al filo del precipicio, con un solo punto de red sobre el descenso y sumidos en una depresión agravada por la derrota ante el colista en el Nuevo Mirador.

El Algeciras precisa un chute de moral y puntos, sobre todo puntos para cortar la sangría de una segunda vuelta nefasta que ha irritado al algecirismo hasta el extremo. Tanto es así que las peñas de la afición van a tener el próximo martes una reunión de urgencia con Félix Sancho para trasladar sus preocupaciones al propietario y tratar de aclarar muchas cuestiones que han rebrotado en este clima de decepción y desconfianza.

Alineaciones probables Cultural Leonesa: Salvi; Muguruza, Trigueros, Cristian, Castañeda, Tarsi, Kevin Presa, Percan, Solís, Alarcón y Claudio. Algeciras CF: Miño; Albarrán, Amoah, Jordi Figueras, Tomás, Mario Ortiz, Siddiki, Iván, Roni, Borja y Elejalde. Árbitro: Eugenio Muñoz Piedra (Jaén). Hora: 12:00 (24ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Reino de León. Antecedentes: Primera visita del Algeciras al Reino de León.

Por lo pronto no parece que haya ultimátum a Ania, pero el entrenador sabe que se va a jugar mucho en los dos próximos partidos, en León y ante un Fuenlabrada que acaba de destituir a Mere buscando un revulsivo. Con 25 puntos, el Algeciras necesita al menos otros 20 en las quince jornadas que restan para asegurar su permanencia en la categoría. Ni el pesimista del lugar se imaginaba este panorama a estas alturas el pasado verano, pero la realidad es que este equipo acumula siete jornadas sin ganar y solo ha sacado tres puntos de los últimos 21.

La reacción debe llegar en el verde. La expedición algecirista viajó este sábado en avión hasta Asturias para almorzar y ejercitarse en Oviedo. La única baja segura es la de Álvaro Romero, sancionado con un partido por su expulsión ante el Ceuta. Ania tiene a varios jugadores con molestias menores y está pendiente de Ferni, que ya se perdió la última cita.

El once, en el que debutó el portero Rubén Miño, sufrirá cambios, seguramente alguno más al margen del obligado de Romero. De momento, apenas han entrado en acción los dos refuerzos de invierno, Mario Ortiz y Rodrigo Sanz y Ania no consigue dar con la tecla para dotar de solidez a una defensa que con Admonio tampoco echa el cerrojo.

El Algeciras podría caer a puestos de descenso incluso con un empate ya que lleva al acecho a cuatro rivales directos: el San Fernando visita a la Balona (12:00), el Ceuta recibe al Rayo Majadahonda (12:00), el Talavera juega en casa con el Deportivo (12:00) y el Pontevedra visita al Racing de Ferrol (17:00).

"Es una situación reversible"

Ania aseguró que afrontó la semana "con fuerzas para poder transmitir al grupo y con ganas de domingo". "El equipo está preocupado por la situación pero confiado y tranquilo, desde el punto de vista de que es una situación reversible", explicó el técnico. "Tenemos un punto de ventaja sobre el descenso y quedan quince jornadas. Está claro que lo del domingo fue un golpe duro, pero no podemos pensar más allá de la siguiente, que es León".

El entrenador reconoce que esta crisis "se soluciona ganando un partido". "En esta situación, la única manera de salir es con un resultado positivo. Como jugador tuve muchas situaciones como esta y en las que salimos adelante fue cuando fuimos conscientes de lo que pasaba. No hay nada peor que no ser consciente. Sabemos que no ganamos y que los rivales necesitan muy poco para hacernos daño. Estamos en una situación en la que nos bloqueamos con una adversidad", aceptó.

Ania previene de una Cultural "muy fuerte como local" y subraya "la importancia de los detalles".

"No es momento de señalar"

El míster entiende que el Algeciras atraviesa un problema "más metal que futbolístico". "Un golpe nos hunde y eso es un tema mental que hay que saber gestionar", insistió. Ania, eso sí, asume las culpas "como máximo responsable" pero pide unir fuerzas. "Entre todos tenemos que sacar esto adelante, no es momento de señalar, sino de buscar de soluciones".

El ovetense cree que la Cultural "es un equipo que ha evolucionado" con respecto al de la primera vuelta y no piensa en el estado anímico de su adversario: "Tenemos que preocuparnos de nuestras sensaciones".