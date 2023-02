El Algeciras se derrumba por completo ante el Ceuta (1-2)

Derrumbado y sin visos de levantarse. Así acabó el Algeciras CF tras su enésima catástrofe de la temporada. El equipo de Iván Ania se dejó remontar por el Ceuta, un muerto que sí está muy vivo. Los caballas se apropiaron del Derbi del Estrecho (1-2) y desataron una crisis total en el Nuevo Mirador, donde hubo pitos, cánticos de "Ania, vete ya" y una bronca final hacia el palco.

El enfermo tiene muy mala cara y Ania parece que no encuentra la cura para un Algeciras que continúa desangrándose jornada a jornada en el grupo I de la Primera Federación. Los albirrojos podrían caer a zona de descenso este domingo por la tarde si el Fuenlabrada gana en Ferrol, pero eso ahora es lo de menos. Lo importante es la realidad de una plantilla que está descompuesta, que no es capaz de gestionar un partido completo ni una situación ventajosa y que ha convertido su casa en un potro de tortura.

La sombra del descenso se cierne sobre La Menacha y se apodera de los miedos de una afición que ha visto de todo en los últimos años y que viene previniendo lo que puede suceder. La crisis, que es una crisis por si había alguna duda, deja al Algeciras con siete jornadas sin ganar y con Iván Ania señalado por parte de la grada, aunque el club no se planteaba medidas drásticas antes del encuentro.

Con el recién fichado Rubén Miño en la portería como gran novedad, el Algeciras saltó con toda su artillería. Ania recuperó a Roni en punta de lanza y a Albarrán en el lateral derecho, y dio entrada a Pepe Mena e Iñaki Elejalde.

Arrancó con las ideas claras el Algeciras, buscando romper líneas con Roni como ancla que trataba de sacar a los centrales caballas y entrando por los costados. Ania lo fio todo a tomar el control de la situación con tres centrocampistas, una idea que ya le funcionó la pasada temporada cuando juntó a Borja, Iván y Pepe Mena. El Ceuta quería tener también la pelota y sufría sin ella. Las dos propuestas, similares, dependían de quien sometiese al otro.

El primer disparo del Algeciras llegó en el minuto 13, con un chutazo alto de Roni. El primer cuarto de hora fue más de merodear el área que otra cosa por parte de los locales, que apenas se vieron en campo propio en un par de acercamientos de los caballas, que no conseguían sacar ventaja del factor viento.

El Algeciras encontró una vía por la derecha con los centros de Albarrán. Por ahí llegaba el peligro real aunque los de Ania no conectaban para terminar de plasmar ese dominio de la primera media hora. Faltaba picante arriba, algo que empezó a cambiar con la ocasión que tuvo Elejalde en el minuto 34, tras n balón perdido por la zaga caballa, y sobre todo con el disparo de Alvarito Romero al larguero en el 35'. El pichichi albirrojo salió desde el costado izquierdo y pegó el latigazo a la madera.

El gol, no obstante, llegó como se había presagiado por la banda del impetuoso Albarrán. Un centro del carrilero provocó el penalti por manos de Danese, que se lanzó a cortar el pase. Alemán Pérez no dudó y, en medio de las protestas caballas, se formó el lío en el minuto 41. El meta Tomás Mejías se enzarzó con varios algeciristas, que acabaron por los suelos, al mismo tiempo que ambos banquillos chocaban en una montonera. No pasó a mayores. El árbitro, a instancias del asisente que debió verlo todo, repartió amarillas y no quiso expulsar al portero del Ceuta. Cinco minutos después de señalar la pena máxima, Romero marcó con templanza para poner el 1-0. En lo añadido hasta el descanso, el Algeciras pudo hacer más sangre.

Los albirrojos volvieron con la misma intensidad del intermedio, conscientes de que un gol más sería el golpe definitivo a su oponente. Los de Ania rondaban y rondaban pero no finalizaban. El eterno problema de este equipo es que se le ha olvidado chutar a puerta. El Algeciras ha desaprendido que el fin del fútbol es hacer goles.

Llevaba el peso el Algeciras en una segunda mitad que alternó, sobre todo tras los cambios de José Juan, con Jota como elemento decisivo. Sin verlo venir, los caballas se encontraron con una falta cerca del área en el minuto 66 de la que nació el centro que remató solo Rodri, que ganó la marca y batió a Miño. Mal todo el engranaje defensivo.

El Algeciras le dio vida al Ceuta. Ania trató de buscar soluciones en un banquillo con muchos nombres pero parece que pocos recursos. Debutó por fin el centrocampista Mario Ortiz, quizás en el momento menos indicado porque los de casa necesitaban velocidad y verticalidad.

El Algeciras empezó a perder los papeles cuando Romero vio la segunda amarilla en el minuto 80 por protestar uno de los varios penaltis que pide cada semana. La autoexpulsión del goleador fue la chispita que le faltaba al Ceuta para creérselo. Los norteafricanos remontaron en el minuto 86 en un centro por la derecha que se tragaron de pleno defensa y portero para que marcase Jota a placer.

De ahí al final fue una tortura para el algecirismo aunque Tomás pudo empatar en el añadido de falta directa. Pero este año no. Esta temporada va a ser de sufrimiento y de pasarlas canutas para intentar salvar la categoría.