Félix Sancho defiende su gestión en el Algeciras y abre la puerta a Mac Lackey

Félix Sancho ha defendido con argumentos su gestión al frente del Algeciras CF y ha abierto la puerta de manera pública al norteamericano Mac Lackey para que se sume al accionariado de la Sociedad Anónima Deportiva que está a punto de rubricarse. El máximo dirigente algecirista ha pasado revista ante los medios de comunicación este jueves en el Nuevo Mirador, antes de reunirse con las peñas. El de Burgos ha pedido "cordura y calma" tras el bache deportivo y "compresinón" por todo lo conseguido en el último año y medio dentro de la institución: "El club ya está casi saneado. Si lo deportivo no sale este año, estaremos en disposición de salir y volver a intentarlo el que viene".

Sancho, que ha repasado todos los frentes abordados desde su llegada (algunos solucionados ya), ha desvelado que el club tuvo que hacer frente a un pago no esperado de 200.000 euros el pasado mes de enero para mantener su acuerdo con la Seguridad Social. Un desembolso que sin duda influenció a la hora de acudir al mercado de invierno.

"Tras los últimos resultados y ante la inquietud de cierta parte de los aficionados, quería transmitir que el club es tan sumamente grande que no solo se cierne a los resultados deportivos", comenzó Sancho su intervención. "Sin duda, al final nos ponen las notas por como acabamos la temporada, que es lógico, pero es cierto que hemos tenido tantísimo trabajo a nivel de gestión y administración que asumimos las críticas, pero creemos que no es justo", manifestó.

"Creo que hay que valorar lo que se ha hecho. Cuando llegamos aquí en enero de 2021, el club tenía una presupuesto de 500.000 euros y no se había cubierto ni ciento y pico mil, todas las cuentas estaban embargadas, el club trabajaba sin poder trabajar, en concurso de acreedores, la deuda con la Seguridad Social, trapicheando por decirlo de alguna manera porque no había capacidad económica para revertir esa situación. El club estaba literalmente desaparecido. No quiero ponerme la vitola de salvador, pero cualquiera de las personas que se habían acercado antes a Nicolás Andión salían corriendo. Yo me quedé, puse medio millón para poder acabar la temporada, para poder disfrutar del playoff de Almendralejo", recordó el burgalés.

"Luego, en junio, te encuentras un concurso de acreedores de primeros del 2000, con deudas con exdirectivos, jugadores... reconocidas o no. Aquí ha habido una fiesta continuada a costa del club generación tras generación y lo sé porque lo estoy pagando yo", subrayó Sancho. "Lo primero que nos encontramos fue una deuda de 50 o 60 mil euros con Uhlsport, que se había cobrado a los padres de la cantera ropa que no se había entregado, no teníamos con que vestir a los jugadores, encontramos a Givova, había deudas con todos los proveedores. No había visto una cosa igual en ninguna empresa", confesó.

"A partir de ahí es muy difícil empezar a trabajar. Durante la temporada 21/22 se hizo un buen equipo, con la misma ilusión que este año, con grandes jugadores. Además se fueron cambiando tantas cosas a la vez, el acuerdo con la Seguridad Social para poder estar tranquilos, avalar para inscribirnos... Cada cosa que tocábamos era una problema de dinero gordo sin poder gestionar nada a través del Algeciras CF SAD", explicó.

"Hemos hecho frente a más de 17 procesos judiciales, muchos en los que el Algeciras no se había ni personado ni defendido", prosiguió Sancho. "De la deuda con la Seguridad Social de 1,8 millones, ya la tenemos por debajo del millón y el campo no se había cambiado desde la fundación. Hemos invertimos 150 mil euros para tenerlo como lo tenemos. Ahí está el dinero. Y además se ha cambiado el marketing, se ha hecho un gimnasio profesional, tememos uno de los cuerpos técnicos más valorados de la categoría", resaltó el accionista único.

Preguntado por el mercado de fichajes de invierno, Sancho ha desvelado el último obstáculo salvado: "No fue como esperábamos porque nos hemos llevado otra cornada con 200 mil euros a la Seguridad Social para que nos dejaran seguir avanzando. Tenemos un acuerdo para liquidar la deuda en cinco años pero hubo un problema con un aval y tuvimos que anticipar ese pago para seguir en esa buena sintonía", relató. "También llegó una sanción dura de Hacienda a la que hicimos frente. Con todo esto, quiero decir que es la primera vez en no sé cuantos años que podemos tenemos patrocinio con el Ayuntamiento y la Diputación, hemos conseguido la concesión del estadio y que haya más de 40 familias de trabajadores directos dependientes del club".

¿Entiende que haya aficionados que se sientan engañados? "No he visto una situación igual en mi vida que la que tenía el Algeciras. Yo no engañé a nadie ni cuando llegué ni ahora, al que me engañaron fue a mí que de los 700 mil euros que me dijeron que tenía que poner vamos ya por los tres millones largos", aseguró.

Sobre la cuestión de la dirección deportiva, una de las preguntas frecuentes de la afición, Sancho dijo lo siguiente: "Todos conocéis la figura de Miguel León, que el año pasado hizo un resultado extraordinario. Este año hemos tenido mala suerte con las lesiones de los centrales. El equipo juega como los ángeles en determinadas partes de los partidos pero es cierto que tenemos un problema que no acabamos de rematar y se nos están volviendo en contra. Hay muchos equipos que no tienen la figura del director deportivo como tal, pero estudiaremos de cara al año que viene si tenemos que tener un director deportivo 24/7 aquí con nosotros, por supuesto, porque este año los resultados no están siendo como esperábamos. No hay nadie que quiera hacerlo mejor por el club que nosotros", insistió Sancho.

En cuanto a la relación con Mac Lackey, Sancho desveló que le ha tendido la mano para que compre parte de sus acciones: "Me preguntan si he vendido el club cuando la SAD todavía no está ni terminada. Estoy aquí y vuelvo a decir que he venido para empujar, para intentar llevar al Algeciras a Segunda división, es nuestro objetivo. Si económicamente yo no puedo y aparece alguien que nos ayude, encantado. Todos habláis de Mac Lackey, que ha venido para un desarrollo de un proyecto de academias y pretende instalarse aquí, comprar terrenos, mover la economía... El último día que lo vi le dije si quiere entrar y poner dinero para ayudarme a empujar", reconoció. "El dinero no asegura nada, preguntadle al Fuenlabrada o al Deportivo, pero si Mac quiere entrar en el accionariado y aportar una inyección, yo estoy encantado de ceder una participación mía para que empuje", reconoció Sancho, que lamentó el episodio vivido en el palco tras el partido ante el Ceuta, donde un grupo de aficionados volcó su ira con los dirigentes.

"Necesitamos más que nunca que la gente apoye en el campo, que está precioso cuando hay cinco o seis personas empujando. Si hay que sacar los pañuelos, los sacamos al final del partido y si hay que criticar, se critica sin perder las formas", apuntó.

"Tenemos que centrar el tiro, reconocer lo que se ha hecho bien y, en lo deportivo, a veces se acierta y a veces no. Todos tenemos la voluntad de ganar. Todos nos llevamos berrinches cuando perdemos, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, con infinitas gestiones que no he hecho en ninguna de mis empresas y las que tengo más grandes que el Algeciras", advirtió.

"Pido un poco de comprensión. He pedido ayuda para meter más capital a ver si con más dinero somos más capaces deportivamente, cosa que dudo porque el dinero no te garantiza nada en el fútbol. Yo de lo que me he preocupado es de que el año que viene tengamos otra nueva oportunidad, con Mac o sin Mac", insistió. "Si no sale este año no pasa nada, podemos salir el siguiente, estamos cuidando la institución, estamos al día con todos y ya casi tenemos la casa en orden y el club saneado", remarcó.

"Estamos contentos y creo que la gestión institucional es impecable. Hay buen ambiente de trabajo, lo que pasa es que lo urgente a veces no te deja hacer lo importante, pero no tengo intención de irme", repitió.

Sobre su presencia en Algeciras, menos visible esta temporada, Sancho dio explicaciones: "No estoy bajando tanto porque hemos ordenado el club y hemos puesto a un director general de primera, que ha llevado a una entidad como el Espanyol y que a mí me da toda la tranquilidad porque despacho todos los días con Ramón Robert de todos los temas. No obstante, he venido más de lo que la gente se piensa muchos días que no son de partido, siempre he estado por aquí y he visto todos los partidos. Me pongo mi camiseta del Algeciras y me encabrono cuando no ganamos. Todos queremos hacer las cosas bien e, insisto, no quiero flores para mí, pero sí que se valore todo lo bueno que se ha hecho, que es mucho".