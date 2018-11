Algeciras, se juega y mucho

El Algeciras CF tiene este domingo (17:00) una cita con el Betis Deportivo en el Nuevo Mirador. Hay fútbol y del bueno aunque a lo largo de la semana se haya hablado poco de lo concerniente al balón. La necesidad de fichajes, el deseo de marcharse de Melo, la incorporación de Crespo Sánchez como delegado de campo, la asamblea de socios del pasado viernes... Cualquier otro asunto vinculado al algecirismo ha cobrado más relevancia estos días que la situación del equipo de Javier Viso antes del encuentro más importante de lo que va de temporada.

Alineaciones probables Algeciras CF: Romero; Juanjo, José Carlos, Oñate, Pablo de Castro, Melo o Josemi, Zafra, Iván, Antonio Sánchez, Pipo y Antoñito. Betis Deportivo: Marín, Simón, Julio Alonso, Edgar, Diego, Jaime , Robert, Abreu, Nieto, Rodrigo e Iván Navarro. Árbitro: Juan Gabriel Gallegos Jiménez (Málaga). Hora: 17:00 (16ª jornada). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Algeciras recibió al Betis Deportivo por última vez la pasada campaña en la Copa Federación (2-2). La visita liguera más reciente se saldó con triunfo albirrojo (2-0) en la 16-17. En Segunda B, los verdiblancos ganaron (0-4) en la andadura 15-16.

Tras el empate en Puente Genil, con el recuerdo aún reciente de la debacle ante el Coria y con una sola victoria en las últimas cinco jornadas, el Algeciras comparece exigido y cuarto clasificado ante el segundo del grupo X de Tercera, un Betis Deportivo con tres puntos más que pretende dar un golpe de autoridad en el templo de La Menacha.

Viso ha citado a diecinueve jugadores ya que repite el lateral Nacho del filial. El técnico algecireño deberá hacer un descarte (Josemi está tocado) en una plantilla que tiene las bajas por lesión de Fran No, Aaron y Berlanga. La ausencia de estos tres defensores deja en cuadro una retaguardia con lo justo tras la vuelta de Pablo de Castro, que cumplió sanción en la última salida.

"En defensas hay pocas dudas, hay cuatro jugadores y tienen que jugar cuatro", avanzó el entrenador del Algeciras, que debe gestionar la peliaguda situación de Rafa Melo, que ha solicitado la baja al club para marcharse a un equipo que le ofrece un puesto de trabajo. "Él está a gusto aquí, no se quiere marchar pero tiene un tema familiar y por ahora está todo en el aire. Sigue entrenando sin ninguna pega, simplemente ha comunicado una oferta", señaló Viso, que obvió el matiz de que el sevillano tiene decidido salir sí o sí.

La alternativa a Melo en el centro del campo podría ser Josemi, aunque el jimenato viene de recuperarse de un esguince de tobillo. La otra opción para el pivote podría ser Chapa, quien junto a Borja sigue en la lanzadera de salida para una cesión al San Roque aunque los canteranos se resisten.

"Lo importante es llegar bien a final de curso. Ganar o perder ante el Betis Deportivo no supondrá ganar el título", manifestó Viso en la rueda de prensa previa al duelo. "Tenemos que salir a hacer nuestro juego, nuestro fútbol ante un equipo al que le gusta tener el balón", aseguró.

Con 28 puntos, los albirrojos tienen pegado al Cádiz B, quinto, y sienten el aliento de la UD Los Barrios, con 27. El liderato del Córdoba B queda a cuatro puntos, el Betis Deportivo, segundo, marcha a tres y el Utrera, tercero, aventaja en dos. La plaza VIP está en juego.

"No pasa nada si nos caemos, donde hay que estar es entre los cuatro primeros a final de temporada. Si salimos ahora y nos liamos la manta a la cabeza, nos creamos un problema donde no hay", sostiene Viso. "Esta competición es muy dura. El Betis ha entrado hace poco, el Cádiz ha entrado y ha salido, el Utrera igual, es una competición muy exigente y hay que ser paciente. Ver si el equipo da el nivel, las sensaciones que dan son buenas y no hay que temer nada. Ahora mismo las sensaciones son bastante buenas, dentro de la racha que no es muy positiva la estamos salvando bien, cuando entre la pelota como tiene que entrar volveremos a estar ahí arriba", señaló.

Sobre el conjunto de José Juan Romero, Viso da su análisis: "Sólo hay que ver los resultados que llevan, suman 40 goles en 15 jornadas y eso habla del poder ofensivo que tienen. Son un grupo de jugadores jóvenes pero con mucha pegada, su entrenador es de lo mejor de la categoría y cuando se junta un buen míster con un gran equipo salen las cosas como salen".