Melo, con una oferta de trabajo, pide marcharse del Algeciras “por necesidad”

El centrocampista Rafa Melo ha solicitado la baja al Algeciras CF para marcharse a otro equipo que además le ofrece un puesto de trabajo. El sevillano explicó a Europa Sur que su decisión “no es por capricho ni porque no esté contento” en el vestuario de Javier Viso, sino que se trata de una cuestión de “necesidad” para un padre de familia de dos niños.

Melo quiere irse del Algeciras. La noticia pilló por sorpresa al algecirismo, que no a una directiva que ya sabía de las intenciones del jugador desde hace al menos una semana. El medio comunicó su deseo después de que le llegase una oferta que no puede rechazar, más que nada porque le abre la puerta a un puesto laboral.

“No me quiero ir por no estar jugando ahora o por capricho, es por necesidad, tengo dos críos y me ofrecen trabajar, no puedo decir que no a trabajar”, desveló el sevillano a este periódico, después de que la noticia corriese como la pólvora por la calle.

“Quiero dejar claro que estoy súper a gusto en este equipo, pero no soy profesional del fútbol y tengo dos bocas que alimentar”, manifestó Melo, partidario en un principio de no hablar hasta que la situación esté solucionada, aunque decidió pronunciarse tras conocer el malestar entre buena parte de la afición.

Melo aterrizó este verano procedente del Arcos junto al ariete Antonio Sánchez. El futbolista no arrancó como titular la primera jornada con el Écija, pero después se hizo con las manijas del centro del campo en la mejor racha del conjunto de Viso. Sin embargo, tras las rotaciones, el de Sevilla perdió protagonismo y minutos en el once aunque el pasado domingo en Puente Genil recuperó la titularidad. Esta realidad, según explicó Melo, no influye en sus intenciones.

El Algeciras se encuentra ahora ante la tesitura de resolver una salida complicada y delicada. Los albirrojos no quieren a un jugador a disgusto en la caseta, pero tampoco pretenden facilitar una salida que podría sentar un peligroso precedente. Así que todo apunta a que ambas partes deberán alcanzar un acuerdo mutuo con algún tipo de compensación económica.

El club incorporó a prueba el pasado lunes al delantero norteamericano Travis Bowen, un futbolista que llega a través de Mané desde la Academia de Almuñécar y que en principio solo pasará unos días para que lo vean. No es ni mucho menos el delantero pretendido para reforzar el ataque en unos planes que también contemplan el fichaje de un defensa central.

Todo este maremágnum en el Algeciras se produce la semana previa a recibir el domingo al Betis Deportivo (17:00).