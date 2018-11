El Algeciras CF hace piña

La piña que los jugadores y el banquillo del Algeciras CF hicieron el pasado domingo en el gol de Iván en Puente Genil marca el camino para volver a la pelea. “Esto es lo que nos hace fuertes, el grupo. Que nadie lo olvide”, lo dijo Antonio Sánchez y lo suscribe toda la plantilla antes de la gran cita que se avecina ante el Betis Deportivo en el Nuevo Mirador (domingo a las 17:00).

El empate en suelo cordobés ayudó a levantar el ánimo de un Algeciras que venía de digerir un duro golpe y que ya tiene todos los sentidos en un partido que pone en juego algo más que tres puntos. Como ocurrió en la semana previa al Córdoba B, el algecirismo es consciente de que lo supondría una victoria ante el temible filial del Real Betis, que saca tres puntos de ventaja aunque parezca que marcha a años luz.

La plantilla de Javier Viso cierra filas en un momento clave de la temporada, marcado también por el cúmulo de lesiones –Aaro, Josemi, Berlanga, Fran No...– y por el runrún de unos refuerzos que van a llegar más pronto que tarde a La Menacha. Al menos esa es la intención de Mané y Miguel Ángel García.

Los futbolistas, a juicio del capitán Iván, recobraron en Puente Genil la autoestima perdida: “Punto en un campo muy difícil, estoy orgulloso de los míos. Lo hemos dejado todo el campo y así voy a la guerra siempre, el domingo tenemos una batalla más... Os necesitamos a todos”, escribió el algecireño en las redes sociales.

Ese espíritu de Iván fue muy aplaudido por una hinchada que ansía reconciliarse con la mejor versión del Algeciras, con la cara más guerrera.

Jugadores como Pipo, José Carlos o el meta Jesús Romero se sumaron también al llamamiento iniciado por la caseta para la grada: “Gran trabajo del equipo. Esto es muy largo y seguimos en la lucha. El domingo los esperamos a todos en el Nuevo Mirador para recibir al Betis Deportivo”, señaló el medio canario.

“Con todos ustedes voy yo a la guerra y sin escudo. Me tiro de un avión sin paracaídas y a una piscina sin agua. Orgulloso de todos ustedes. Y aún me faltan once tíos en esa foto (la foto del once inicial). Qué bonito es defenderte”, expresó Romero.

“Grandísimo punto conseguido ante un buen rival. Toca seguir trabajando”, subrayó José Carlos, el asistente en el gol de Iván.

La semana, una semana grande, ya está en marcha. Es la hora de los valientes.