Melo se pide la manija albirroja

El hispalense Rafael Melo Pizarro [Melo] llega a Algeciras decidido a coger la manija del equipo y a conducirlo de nuevo a Segunda división B. Sin ambages. Así de sencillo. "No quiere decir que no me guste trabajar y ayudar a los compañeros, porque lo hago, pero soy un futbolista que se siente feliz si está constantemente en contacto con el balón", explica el centrocampista, que a lo largo de la conversación deja muy claro que el fichaje por el conjunto de La Menacha ha supuesto para él una gran satisfacción personal.

Rafael Melo, de 27 años, es un producto de la cantera del Sevilla FC, con cuyo filial llegó a jugar en Segunda B. Llega al Nuevo Mirador procedente del Arcos, donde compartió caseta con otros dos fichajes algeciristas, Antonio Sánchez y -antes- Zafra. En campañas precedentes había vestido las camisetas de Alcalá, Xerez, Atlético Sanluqueño y Coria.

Desde que supe del interés del club por ficharme quería ir al Algeciras"

Melo aterriza en el Nuevo Mirador después de una temporada "con muchos problemas" en un Arcos que comenzó hablando de ascenso y acabó haciéndolo de permanencia.

"Todo eso redobla mi ilusión por la temporada que viene, quiero disfrutar, hacerlo bien, quiero sacarme la espina, porque ha sido un año largo y muy difícil", recalca.

"Desde el primer momento que supe del interés del club quise fichar por el Algeciras, ése es el campo de toda la Tercera división donde se reúnen más espectadores y su afición aprieta bastante", recalca.

"Todo eso es muy bonito muy atractivo para quien quiere sentirse futbolista, pero también supone una responsabilidad, así que no queda otra que trabajar duro todos los días, no bajar nunca los brazos, porque hay mucha gente que me va a estar mirando con lupa".

El jugador algecirista advierte de que todo indica que el grupo X de Tercera, que contará el próximo curso con 22 equipos y que apenas va a conceder descanso "va a estar muy competido".

"Doy por hecho que cada partido, pero desde el principio, va a parecer una final, porque va a haber muchos equipos que de partida tengan unos objetivos muy ambiciosos, así que lo recomendable es ir partido a partido y sobre todo mantener una regularidad", finaliza.